So geben Sie in Word neben der aktuellen Seite auch die Gesamtzahl aus

Bei mehrseitigen Dokumenten ist es oftmals sinnvoll, nicht nur die aktuelle Seitenzahl, sondern auch die Gesamtzahl der Seiten anzugeben, und zwar in der Form „Seite X von Y“. Auf diese Weise kann der Leser nicht nur abschätzen, wo er sich im Dokument befindet. Er kann auch erkennen, ob das Dokument vollständig ist oder ob die letzten Seiten fehlen.

Word verfügt über eine Funktion, mit der Sie eine entsprechende Nummerierung in die Fuß- oder auch in die Kopfzeile einfügen können. Öffnen Sie dazu Ihr Dokument und gehen Sie zum Ribbon „Einfügen“. Klicken Sie im Abschnitt „Kopf- und Fußzeile“ auf „Seitenzahl“ und „Seitenende“, falls Sie die Nummerierung in der Fußzeile unterbringen möchten.

Microsoft 365: Welches Office-Paket sich für Sie am besten eignet

Soll es die Kopfzeile sein, so klicken Sie auf „Seitenanfang“. Scrollen Sie anschließend in der folgenden Liste bis ganz nach unten zum Abschnitt „Seite X von Y“. Dort finden Sie drei Auswahlmöglichkeiten mit der Bezeichnung „Fett formatierte Zahlen“. Sie unterscheiden sich nur durch die Ausrichtung der Nummerierung. Soll sie linksbündig, zentriert oder rechtsbündig angeordnet werden?

In der Voreinstellung formatiert Word die Seitenangaben in fetter Schrift. Für den Fall, dass Ihnen das nicht gefällt, markieren Sie einen der „Seite X von Y“-Ausdrücke und klicken danach im Ribbon „Start“ im Abschnitt „Schriftart“ zwei Mal auf „Fett“. Des Weiteren können Sie das Zahlenformat ändern. Das erledigen Sie im Ribbon „Einfügen“ über „Seitenzahlen –› Seitenzahlen formatieren“ neben „Zahlenformat“.

Tipp: Inhaltsverzeichnis mit Word erstellen: So geht’s