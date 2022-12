FileZilla Client: Gratis und leistungsfähig

FileZilla Client ist eines der bekanntesten und bewährtesten FTP-Programme überhaupt. Sie können damit mehrere Verbindungen zu FTP-Servern gleichzeitig aufbauen und nutzen. Alle Serververbindungen lassen sich in FileZilla Client speichern und konfigurieren.



FileZilla Client bietet die von diversen Datei-Managern bekannte Zweifensteransicht: Links der Inhalt Ihres PCs, rechts der Inhalt des FTP-Servers. Dateien kopieren Sie bequem per Drag&Drop zwischen den Verzeichnissen. Die Statuszeile von FileZilla Client informiert Sie darüber, ob der Datei-Transfer einwandfrei verlief.

FileZilla Client unterstützt auch SSL-gesicherte Verbindungen und SFTP. FileZilla Client gibt es für Windows, MacOS und Linux. Wer FileZilla Client unter Linux verwendet, nutzt am besten die Paketverwaltung seiner Linux-Distribution um das FTP-Programm zu installieren. Dabei kann es aber vorkommen, dass via Paketverwaltung nicht immer die aktuellste Version von FileZilla Client angeboten wird.

Lese-Tipp : Eine ältere Version von Filezilla stellen wir Ihnen in diesem Ratgeber ausführlich vor .

Der Download von Filezilla für Windows Vista, 7, 8 und Windows 10/11 ist 6 MB groß.



Download FileZilla Client

FileZilla Portable: Bewährter Klassiker ohne Installation

Das zu FileZilla Client Gesagte gilt ebenso für die portable Version von Filezilla. Sie muss unter Windows nicht installiert werden, sondern kann direkt genutzt werden. Gegebenenfalls können Sie FileZilla Portable auch von einem USB-Stick aus starten und haben somit Ihren persönlichen FTP-Client immer mit dabei.

FileZilla Portable für Windows Vista, Windows 7, 8 und Windows 10/11 ist 6 MB groß.

Download FileZilla Portable

FileZilla Server: Gratis-FTP-Server für jedermann

Falls Sie selbst Dateien via FTP zum Download anbieten wollen, ist Filezilla-Server eine interessante Alternative. Sie können bei Filezilla Server Benutzer und Gruppen mit Zugriffsrechten festlegen. Die Freeware Filezilla Server gibt es unter anderem für Windows Vista, 7, 8, 8.1 und 10/11. Anders als Filezilla Client gibt es FileZilla Server aber nur für Windows. Unter Linux haben Sie ohnehin ein großes Angebot an FTP-Servern in Ihrer Paketverwaltung.

Download FileZilla Server