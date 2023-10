Grundsätzlich muss ein Tinten-Multifunktions-Drucker für zu Hause, das Homeoffice oder das kleine Büro flexibel sein. Er soll den Ausdruck von Internetseiten oder Präsentationen genauso erledigen wie den Briefverkehr oder Kopien aller Art. Im Büroumfeld spielt dabei das Drucktempo eine größere Rolle als zu Hause. Aber allzu lange wollen Sie eigentlich nie auf das Ergebnis warten, das natürlich sehr gut ausfallen soll.

Angesichts der wachsenden Auswahl an Tinten-Tank-Druckern ist es gar nicht so leicht, das passende Modell zu finden. Wie Sie trotzdem zum optimalen Tank-Drucker kommen, erfahren Sie in dieser Artikel-Serie:

Dabei sollen sich die Seitenkosten in Grenzen halten. Das erreichen Sie entweder über extra hohe Patronen-Füllmengen oder über Tinten-Abos wie HPs Instant Ink oder Epsons Ready Print, die sich inzwischen auch für diese Druckerklasse abschließen lassen. Die folgenden Modelle stechen aus dem Testfeld hervor. Nicht selten bringen sie eine Besonderheit mit, die Sie so wahrscheinlich nicht erwartet hatten.

Der Epson Workforce WF-2960DWF vereint wirklich viele Funktionen in einem schmalen Gehäuse, die im Homeoffice oder kleinen Büro wichtig sind – etwa Duplex-Druck, ADF oder Fax. Dafür ist der Anschaffungspreis sicher attraktiv. Doch so ganz ohne Kompromisse kommen Sie bei diesem Multifunktions-Drucker nicht aus: Diese beziehen sich aufs Arbeitstempo, dem teils relativ hohen Betriebsgeräusch und – am wichtigsten – auf die hohen Seitenpreise. Letztere lassen sich aber immerhin mit einem Tintenabo vom Hersteller deutlich senken.

Die Idee, dem Multifunktions-Drucker Brother DCP-J1800DW als zusätzliche Funktion eine Schneide-Einheit einzubauen, mag zuerst etwas komisch anmuten, erweist sich aber im Test als praktisch. Denn so können Sie bei A4-Papier bleiben, erhalten aber im Handumdrehen Drucke und Kopien im A5-Format. Mit der Zeit sparen Sie sicher Papier, denn die kleineren Erzeugnisse reichen im Alltag unerwartet oft aus. Gleichzeitig ist die Funktion klasse integriert und daher leicht anzuwenden. Da das Brother-Modell auch bei Arbeitstempo, Ausstattung und Qualität punktet, sehen wir die Schneide-Einheit auch dann als sinnvolle Ergänzung an, wenn Sie sie nicht primär fürs Business benötigen. Wermutstropfen sind die hohen Seitenpreise. Immerhin lassen sie sich über die Verkleinerungsmöglichkeit etwas eindämmen.

Allzu viel hat Canon beim Maxify MB2750 nicht geändert. Allerdings lässt sich der Multifunktions-Drucker nun in gemischten Drucker-Netzwerk-Infrastrukturen leichter integrieren. Das freut den Admin. Auch ist das Mehr an Drucktempo im Büro stets willkommen, auch wenn es im Test nur teilweise spürbar ist. Wie der Vorgänger Maxify MB2350 ist der MB2750 eine gute Alternative zu Farblaser-Varianten. Der Multifunktions-Drucker ist genügsam in den Folgekosten, lässt sich einfach bedienen und bringt eine gute Ausstattung fürs Büroumfeld mit. Dabei bleiben die Anschaffungskosten überschaubar – insgesamt ein empfehlenswerter Office-Alleskönner, der es mit der Laserkonkurrenz aufnehmen kann.

An Bedeutung gewinnt auch das Zusammenspiel des Druckers mit dem Mobilgerät. Damit das Drucken und Scannen etwa vom Smartphone reibungslos funktioniert, bieten alle Druckerhersteller spezielle Apps an. Die Standards Apple Airprint für iOS und Mopria für Android sollten zusätzlich vorhanden sein. Denn sie ermöglichen die Kommunikation mit dem Ausgabegerät aus einer Mobil-App wie Acrobat oder Fotos heraus.

Auch in puncto Arbeitsgeschwindigkeit machen Sie hier in der Regel keinen Fehler. Solange Sie auf Normalpapier drucken, legen die Büro-Geräte flott los. Naturgemäß verlangsamt sich die Arbeitsweise, wenn Sie Qualitätspapier einsetzen oder Fotos ausgeben. Auch ist der Randlosdruck in dieser Gerätekategorie nicht immer selbstverständlich. Achten Sie bei den technischen Daten darauf, wenn er Ihnen wichtig ist.

Ist eine Abo-Bindung zum Druckerhersteller nichts für Sie, senken Sie die Seitenkosten auch, indem Sie XL-Patronen kaufen. Mit dieser Strategie lassen sich die Seitenpreis zwar nicht so stark drücken wie per Drittanbieter-Patronen oder Tinten-Abos. Eine gewisser Spareffekt lässt sich immerhin schon erzielen.

In den Grundfunktionen unterscheiden sich die Modelle nicht mehr so gravierend. Die Druckeinheiten sind ausgereift und die Scanner liefern Ergebnisse, die für den Alltagsgebrauch absolut ausreichen. Den eigentlichen Preisunterschied verursachen oft bestimmte Ausstattungsmerkmale wie Fax, Duplex-Einheiten oder Schneide-Funktion. Dabei ist das automatische Bedrucken von Vorder- und Rückseite eines Blattes weiter verbreitet als das gleichzeitige Einscannen der Vorder- und Rückseite einer Vorlage. Die Duplex-Scan-Funktion findet sich deshalb eher bei höherpreisigen Multifunktions-Druckern.

Wer einen Homeoffice-Multifunktions-Drucker sucht, kann sich den Brother MFC-J4340DW ruhig ansehen. Er ist flott bei der Arbeit und beansprucht den Geldbeutel in Sachen Folgekosten wenig für einen Patronendrucker. Das heißt nicht, dass der Tintenkauf billig wird: Ein Satz XL-Tinten kommt zum Testzeitpunkt auf fast 230 Euro, wenn wir die UVPs zugrunde legen. Doch aufgrund der hohen Reichweiten werden Sie nach der Investition eine Weile Ruhe haben. Auch der Brother MFC-J4340DW selbst gehört nicht zu den günstigsten Multifunktions-Druckern. Allerdings ist er gut ausgestattet, einfach zu bedienen und gut auf den Heimarbeitsplatz zugeschnitten. Auch übers Mobilgerät lässt er sich leicht ansteuern – entweder per App oder über die Mobildruck-Standards Apple Airprint und Mopria.

Multifunktions-Drucker: Wie wir testen

Jeder Multifunktions-Drucker durchläuft bei PC-WELT ein festgelegtes Testverfahren. Es gewährleistet eine faire Beurteilung und vereinfacht Ihnen den Vergleich der getesteten Druckermodelle.

Damit sich Multifunktions-Drucker unterschiedlicher Hersteller miteinander vergleichen lassen, setzt PC-WELT ein festgelegtes Testverfahren ein, das jeder Testteilnehmer durchläuft. Es deckt die Kriterien Qualität, Geschwindigkeit, Ausstattung, Handhabung und Service ab.

Qualität von Drucken und Kopien: Je genauer ein Multifunktions-Drucker die Farben darstellt, desto weniger treten störende Farbstiche auf. Um die Farbgenauigkeit festzustellen, setzen wir ein Spektral-Colorimeter von X-Rite ein. Es vermisst Vollfarbflächen und Felder mit unterschiedlichen Deckungsgraden. Die Auswertung zeigt Treffer und Abweichungen auf. Zudem landen alle Ausdrucke sowie Kopien unter einer feinen Lupe („Fadenzähler“). In dieser optischen Prüfung wenden wir Kriterien wie Tintenspritzer, Farbübergänge, Tintenauftrag und Buchstabenschärfe an, um die Qualität im Drucken und Kopieren zu beurteilen.

Qualität der Scans: PC WELT erstellt einen Testscan mit mehreren Farbfeldern. Damit lässt sich feststellen, wie farbtreu die Scan-Einheit des Multifunktions-Druckers arbeitet. In der Auswertung entspricht der Wert Null der geringsten Abweichung und ergibt daher einen Farbtreffer. Gleichzeitig lässt sich aufzeigen, wie stark Farben vom Idealwert abweichen und zu Farbstichen führen. So lässt sich objektiv bewerten, ob ein Scan zum Beispiel bei Rot zu hell und gleichzeitig bei Blau zu dunkel arbeitet.

Klare Zuckerwürfelkanten, detailreiche Kaffeebohnen und Schärfe bis in die Tiefe sprechen für hohe Qualität einer Scan-Einheit. Im linken Scan sehen Sie einen Testkandidaten, im rechten Bild die Referenz aus dem Profiscanner. IDG

Zusätzlich zählt der Gesamteindruck der Testscans. Hier erhält jeder Testkandidat eine Schulnote. Außerdem geht die Tiefenschärfe in die Wertung ein: Dazu wird ein kleiner Ausschnitt aus dem Testbild mit dem Referenzscan aus einem hochwertigen Profi-Scanner verglichen.

Geschwindigkeit im Drucken: Bei Drucken auf Normalpapier wählt PC-WELT im Treiber den Standardmodus, bei Qualitäts- und Fotoausdrucken die entsprechenden Empfehlungen des Herstellers. Gibt es mehrere, passende Einstellungen, geht das Ergebnis des schnellsten Laufs in die Wertung ein. Die Messung beginnt mit dem Absenden des Druckauftrags und endet, sobald das fertig bedruckte Papier in der Ablage des Multifunktions-Druckers liegt.

Bei den Tempo-Testläufen trägt PC-WELT auch dem Einsatzzweck Rechnung. So absolviert ein Tintenstrahl-Multifunktions-Drucker beispielsweise den Grauert-Brief in einer Auflage von zehn Stück, während ein Farblaser-Multifunktionsgerät die doppelte Anzahl leisten muss. Damit wird den unterschiedlichen Einsatzszenarien Rechnung getragen.

Geschwindigkeit im Scannen und Kopieren PC-WELT misst, wie lange der Multifunktions-Drucker jeweils für einen Vorschau-, Farb-, Graustufen- und Textscan braucht. Der Scantreiber ist stets auf eine Auflösung von 300 ppi (Pixel per Inch, Bildpunkte pro Zoll) eingestellt. In die Wertung geht die schnellste Zeit aus drei Läufen ein. Das Kopiertempo wird in den Werkseinstellungen gemessen. Die Stoppuhr startet beim Betätigen der Kopiertaste. Sie wird angehalten, wenn das letzte Blatt in der Papierablage liegt.

Ausstattung: In dieser Kategorie zählen die Ausstattungsdetails eines Multifunktions-Druckers – von den Anschlüssen über die Treiberausstattung bis zu den mitgelieferten Programmen. Wenn ein Kombidrucker faxen kann, er ein Display oder einen automatischen Dokumenteneinzug besitzt, gibt’s Zusatzpunkte, die sich positiv in der Ausstattungsnote niederschlagen.

Handhabung: Neben den Treibern und den beigelegten Handbüchern beurteilt PC-WELT das Bedienfeld. Außerdem liegt das Augenmerk auf den Folgekosten und dem Stromverbrauch. Wichtiger als der Energiebedarf während des Betriebs ist die Strommenge, die der Multifunktions-Drucker im Standby und Ruhemodus verbraucht. Denn diese Werte treiben Ihre Stromrechnung in die Höhe, ohne dass Sie einen Gegenwert erhalten. Dasselbe gilt für den Ausschalter. Trennt er das Kombigerät nicht komplett vom Stromnetz, verbraucht es weiter unnötig Energie. PC-WELT ermittelt die Tintenkosten für eine Schwarzweiß- und eine Farbseite. Dabei gehen wir von der vorteilhaftesten Nachkaufmöglichkeit aus – sprich: von den Patronen/Tonerkassetten mit der höchsten Reichweite, die sich einsetzen lassen. Die Papierkosten bleiben bei dieser Rechnung außen vor.

Service: Je länger die Dauer der Herstellergarantie, desto besser. Immerhin treten Defekte nur selten direkt nach dem Kauf auf. Bei Multifunktions-Druckern reicht die Garantiespanne von 12 bis 60 Monaten. Oft lassen sich Fragen zum Gerät per Service-Telefon oder über die Internetseite des Herstellers lösen. PC-WELT prüft, wie lange die telefonische Hotline erreichbar ist, und bewertet die Hilfen auf der Internet-Support-Webseite des Herstellers.