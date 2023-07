Angenommen, Sie haben auf Ihrem Computer neben anderen Konten auch ein Benutzerkonto mit dem Namen „Pcwelt“ eingerichtet. Sie haben im Folgenden drei Möglichkeiten, diesen Kontonamen vom Anmeldebildschirm verschwinden zu lassen: Sie können das Konto deaktivieren, Sie können den Kontonamen verbergen und Sie haben schließlich die Möglichkeit, die Anzeige sämtlicher Kontenbezeichnungen zu unterdrücken.

Um das Konto zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor: Tippen Sie bitte cmd in das Eingabefeld der Taskleiste und klicken Sie auf „Als Administrator ausführen“. Geben Sie den Befehl net user ein, um die Liste der vorhandenen Konten zu erhalten. Verwenden Sie nun den Befehl net user [Benutzername] / active:no, um ein Konto stillzulegen.

In unserem Beispiel heißt der Befehl also net user Pcwelt / active:no. Das war’s auch schon. Das Konto existiert zwar noch, ist jedoch inaktiv und erscheint daher nicht mehr auf dem Anmeldebildschirm. Sobald Sie es wieder benötigen, können Sie es mit net user Pcwelt /active:yes wieder aktivieren.

Sie können gezielt einzelne Benutzerkonten aus dem Anmeldebildschirm entfernen. Danach ist keine Anmeldung mit diesem Namen mehr möglich, das Konto lässt sich jedoch in Windows noch verwenden. IDG

Aber vielleicht brauchen Sie das Konto ja regelmäßig und möchten nur die Anzeige des Benutzernamens unterdrücken. Dies lässt sich ebenfalls umsetzen, allerdings hat die Sache einen Haken, denn Sie können das Konto daraufhin nicht mehr für die Anmeldung bei Windows nutzen.

Die im Folgenden beschriebene Methode eignet sich also beispielsweise für das Unterdrücken des Log-ins mit dem eingebauten Administratorkonto von Windows. Sie können sich danach mit einem normalen Benutzerkonto anmelden und in Fällen, in denen Sie erweiterte Rechte benötigen, auf den Administrator-Account zurückgreifen. So gehen Sie vor:

Tippen Sie regedit in das Suchfeld der Taskleiste und klicken Sie auf „Registrierungs-Editor“. Klicken Sie sich nun durch zu dem Ordner „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon“. Sehen Sie nach, ob sich darin ein Unterordner mit der Bezeichnung „SpecialAccounts“ befindet und darin wiederum ein Unterordner namens „UserList“.

Falls nicht, legen Sie die beiden an: Klicken Sie mithilfe der rechten Maustaste auf „Winlogon“ und gehen Sie auf „Neu –› Schlüssel“. Benennen Sie den neuen Schlüssel „Special Accounts“, klicken Sie auch ihn mit der rechten Maustaste an und legen Sie sodann über „Neu –› Schlüssel“ einen Schlüssel namens „UserList“ an.

Markieren Sie „UserList“ und klicken Sie mittels der rechten Maustaste in den rechten Bereich des Registry-Fensters. Gehen Sie jetzt auf „Neu –› DWORD-Wert (32-Bit)“ und geben Sie dem Wert den Benutzernamen, den Sie ausblenden möchten, zum Beispiel „Pcwelt“. Schließen Sie alle Fenster und lassen Sie Windows neu starten.

Wenn Sie das Konto später wieder einblenden möchten, dann klicken Sie den Namen in der Registry doppelt an, tragen als Wert 1 ein und bestätigen mit „OK“. Beim Wert „0“ verbirgt Windows den Account. Alternativ dazu können Sie den DWORD-Wert natürlich auch einfach wieder löschen.

Über einen Eintrag in der Registrierdatenbank können Sie steuern, ob Windows auf dem Anmeldebildschirm die Benutzernamen anzeigt oder nicht. IDG

Mit der dritten Methode können Sie die Anzeige aller Kontonamen auf dem Anmeldebildschirm abschalten. Es erscheint dann bei der ersten Neuanmeldung nur noch der Name des zuletzt angemeldeten Nutzers zusammen mit dem Eingabefeld für das Passwort oder die PIN.

Links unten sehen Sie des Weiteren den Button „Benutzer wechseln“. Nach einem Klick präsentiert Windows eine Eingabemaske, in der Sie sowohl den Benutzernamen als auch das Kennwort eingeben müssen. Diese Maske präsentiert Windows in der Folge bei jeder Anmeldung.

Auch für diese Methode müssen Sie die Registry bearbeiten. Tippen Sie also regedit in das Suchfeld der Taskleiste ein und klicken Sie auf „Registrierungs-Editor“. Gehen Sie zum Ordner „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFT WARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System“, markieren Sie ihn und suchen Sie in der rechten Fensterhälfte nach dem DWORD „dontdisplaylastusername“. Klicken Sie den Eintrag doppelt an, ändern Sie den Wert in 1 und schließen Sie das Fenster mit „OK“. Nach einem Neustart von Windows ist die Einstellung aktiv.