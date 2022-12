Gratis Profi-Tools zum Erstellen von Websites

Wer eine Website veröffentlichen will, muss zunächst die grundlegende Entscheidung treffen, ob er HTML- und CSS-Code von Hand schaffen oder auf Tools zum Erstellen und Pflegen von Websites setzen will. Für Ersteres braucht man einen HTML-Editor und gegebenenfalls noch spezielle Tools für CSS und Javascript. Wer gerne alles bis ins kleinste Detail selbst gestaltet und Spaß daran findet, winzige Code-Fehler in seitenlangen Quelltexten aufzuspüren, liegt mit dieser Methode richtig. Die Websites werden in der Regel auf dem eigenen Rechner erstellt und dann mit Hilfe eines FTP-Clients wie Filezilla auf den Webspace beim Hoster hochgeladen.

WordPress Der Quasi-Webstanddard für Blog-Software wird auf einem Server mit MySQL und PHP installiert. WordPress bietet umfangreiche Formatierungs- und Einstellungsmöglichkeiten und kann durch eine Vielzahl an Designs erweitert werden, die Sie auf der WordPress-Site finden. Mit Plugins kann der Funktionsumfang von WordPress nahezu beliebig erweitert werden. Selbst anspruchsvolle Webseiten lassen sich mit WordPress aufsetzen. WordPress

Phase 5 html Editor Der HTML Editor Phase gilt als Klassiker unter den HTML-Editoren und punktet mit Umfang und Komfort. Für Privatanwender und Schulen ist er kostenlos. Laut Hersteller läut HTML 5 Editor Phase auch auf Windows 8-PCs. Phase 5 html Editor

Fresh HTML Fresh HTML ist ein kostenloser HTML-Editor, mit dem Sie Ihre Internetseiten bequem erstellen und bearbeiten können, ohne auf die Kontrolle durch die direkte Bearbeitung des Quelltextes verzichten zu müssen. Fresh HTML

Zeta Producer Desktop CMS Mit dem leistungsstarken Zeta Producer lassen sich im Handumdrehen CMS-Systeme und -Websites erstellen. Zeta Producer Desktop CMS

HTML Link Validator Das praktische Tool HTML Link Validator überprüft die Links auf Ihrer Website, egal ob diese lokal gespeichert ist, oder sich auf einem Webserver im Internet befindet. HTML Link Validator

CoffeeCup Free HTML Editor CoffeeCup Free HTML Editor bringt alle gängigen Funktionen mit, sodass Sie mit diesem kostenlosen HTML-Editor einfach Internetseiten erstellen und bearbeiten können. CoffeeCup Free HTML Editor

ImpressCMS ImpressCMS ist ein kostenloses Open-Source-Content-Management-Programm für Websites, das sich durch seine Sicherheit, Einfachheit und Übersichtlichkeit auszeichnen soll. ImpressCMS

CSE HTML Validator Lite Der kostenlose CSE HTML Validator Lite überprüft Ihre Internetseiten auf Fehler im HTML-Code und zeigt diese an, sodass Sie den Code verbessern können, bevor Ihre Webseiten online gehen. CSE HTML Validator Lite

Drupal Mit Drupal gestalten Sie Ihren Internetauftritt professionell und flexibel in modernem Webdesign. Dabei ist es egal, ob Sie nur ein paar Seiten ins Netz stellen möchten, einen Weblog einrichten oder ganze Firmen-Webseiten verwalten wollen. Drupal

Joomla Mit Joomla! verwalten Sie komfortabel Ihre Internetseiten. Das Programm stützt sich auf MySQL, PHP und den Apache-Server. Joomla

TYPO3 Mit TYPO3 lassen sich komplexe Websites aufbauen und managen. Das auf PHP und MySQL basierende CMS dürfte für kleine Webauftritte aber zu groß sein. TYPO3

WebAnimator Mit dem WebAnimator erstellen Sie ohne Flash Webanimationen, kreieren animierte Menüs, gestalten kleine Filme oder erstellen Hinter- und Vordergrundanimationen, die sogar auf Smartphones und Tablets laufen. Das Programm kann 14 Tage lang kostenlos getestet werden. WebAnimator

Website-Code checken

Damit Ihre derart händisch gebaute Websites in allen gängigen Browsern sauber angezeigt wird, sollten Sie Ihre Seite mit geeigneten Werkzeugen daraufhin überprüfen, ob der Code einwandfrei ist. Das geht teilweise mit Browser-Erweiterungen oder eben mit separaten Tools:

Validierungs-Tools für HTML, CSS & Co

Content-Management-System ersetzt mühsames HTML-Coden

Wer dagegen keine Lust auf HTML hat, kann sich die Arbeit mit Content-Management-Systemen erleichtern. Gerade für kleine und mittelgroße Websites hat sich Joomla durchgesetzt, große Websites werden dagegen oft mit Typo3 verwaltet. Beide Systeme setzen einen Unterbau aus dem Datenbanksystem MySQL und der Skriptsprache PHP voraus (und laufen meist auf einem Linux-Server mit Apache-Webserver – ein derartiges System bezeichnet man mit dem Kürzel LAMP). Hat man MySQL, PHP sowie das eigentliche CMS aber erst einmal eingerichtet und lauffähig bekommen, dann kann man damit schnell und bequem Inhalte veröffentlichen, ohne mit Quellcode in Berührung zu kommen. Die meisten CMS setzen übrigens PHP und MySQL voraus, einige wenige CMS funktionieren aber auch ohne Datenbankserver beziehungsweise basieren auf Java- oder Microsoft .net.

Content-Management-Systeme im Überblick

WordPress als Alternative zu CMS



Schon lange haben diese klassischen CMS Konkurrenz durch die beliebte Blogsoftware WordPress bekommen. Mit den richtigen Themes und Plugins ist WordPress ein leistungsfähiges Content-Management-System, mit dem selbst große Seiten wie pcwelt.de laufen.