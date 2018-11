Zuckerberg befahl Managern Android-Handys zu nutzen

Mark Zuckerberg soll seine Manager angewiesen haben, nur noch Smartphones mit Android zu verwenden. Der Grund.

Mark Zuckerberg hatte seine Manager angewiesen, nur noch Android-Smartphones zu nutzen. Das berichtet die US-IT-Site The Verge. Anlass soll ein Interview des Apple-Chefs Tim Cook im März 2018 kurz nach Bekanntwerden des Cambridge-Datenskandals gewesen sein, bei dem er Facebook mit den Worten kritisiert hatte, dass das soziale Netzwerk sich in das Privatleben seiner Nutzer einmische.

In dem gleichen Interview hatte Cook auch geäußert, dass sein Unternehmen niemals in eine Situation wie Facebook geraten wäre. Zuckerberg hatte seinerzeit in einem anderen Interview gekontert und Apple als ein Unternehmen bezeichnet, dass "hart daran" arbeite, den Kunden immer mehr Geld "in Rechnung zu stellen". Daraus sollte man nicht den Schluss ziehen, so Zuckerberg damals, dass sich dieses Unternehmen auch mehr um seine Kunden kümmere.

Unklar ist, ob Zuckerberg wirklich so verärgert über Apple wegen des Cook-Interviews war, oder er einfach nur wollte, dass seine Manager das Smartphone-Betriebssystem nutzen, welches auch die Nutzer weltweit am häufigsten verwenden. Auch viele andere große Unternehmen, die Apps oder Dienste anbieten, empfehlen die Nutzung von Android-Smartphones, damit die Mitarbeiter das Produkt so erleben, wie die Mehrheit ihrer Nutzer.

Laut The Verge sollen sich die Facebook-Manager ohnehin nicht an die Anordnung von Zuckerberg gehalten haben. Eine Untersuchung diverser Tweets dieser Personen ergab, dass sie diese über iPhones veröffentlichten. Aber es könnten natürlich auch deren Privatgeräte gewesen sein.