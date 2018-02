Zenfone 5: Mittelklasse-Smartphone im Look des iPhone X

Das Mittelklasse-Smartphone Zenfone 5 bietet ein fast randloses Display mit einer Aussparung wie beim iPhone X.

Vergrößern Das Zenfone 5 und das Zenfone 5Z bieten ein fast randloses Display. © asus.com

Apple gilt für viele Fans als Vorreiter in Sachen Design. Auch Asus orientiert sich bei seiner neuen Smartphone-Reihe Zenfone am Look des aktuellen Apple-Smartphones. Der Hersteller will gleich drei unterschiedliche Geräte anbieten: Das Zenfone Lite, das Zenfone 5 und das Zenfone 5Z. Das Lite wird voraussichtlich nicht in Europa erscheinen und macht den Weg frei für das Zenfone 5 mit 5,8-Zoll-Bildschirm, IPS-Display, FHD+-Auflösung, Dual-Kamera, Snapdragon 636 und 4 GB RAM. Das Zenfone 5Z hat eine identische Ausstattung, bietet jedoch mehr RAM (4 oder 8 GB) und mit dem Snapdragon 845 einen schnelleren Prozessor.

Das Zenfone 5 hat einen Metallrahmen und eine Rückseite aus Glas. Dort findet sich auch der Fingerabdrucksensor. Beim Einschalten zeigt sich, dass sich Asus von Apple hat inspirieren lassen: Das fast randlose Display hat an der Oberseite eine Aussparung für die Kamera und Lautsprecher – genau wie das iPhone X . Preise für seine neuen Smartphones hat Asus noch nicht bekannt gegeben. Asus sieht seine Smartphones der Zenfone-Reihe jedoch als Mittelklasse-Geräte an. Die Preise sollten entsprechend ausfallen. Einen konkreten Releasetermin hat der Hersteller noch nicht genannt. Die Smartphones sollen aber noch in diesem Jahr erscheinen.

