YouTube straft Logan Paul nach Suizid-Video ab

Nach der Veröffentlichung eines geschmacklosen Clips wird Blogger Logan Paul von künftigen Google-Projekten und -Filmen ausgeschlossen.

Vergrößern Logan Paul geht auf Tauchstation. © YouTube

Der Blogger Logan Paul gehört mit mehr als 15 Millionen Abonnenten zu den aktuellen YouTube-Stars. Mit einem seiner letzten Videos trieb es der 22-Jährige nun jedoch zu weit. Gemeinsam mit seinen Freunden machte er sich über einen Körper lustig, der an einem Baum in einem japanischen „Selbstmordwald“ hin. Bevor der geschmacklose Clip schließlich von Google gelöscht wurde, zählte er bereits mehr als sechs Millionen Aufrufe. Laut dem YouTube-Betreiber seien schockierende Gewaltvideos verboten. Paul entschuldigte sich inzwischen für den Clip – Konsequenzen bleiben jedoch nicht aus.

Wie in dieser Woche bekannt wurde, schließt Google Logan Paul künftig aus dem so genannten „Preferred Paket“ mit den beliebtesten Kanälen auf YouTube aus. Von einer gesonderten Vermarktung wird der Vlogger also vorerst nicht mehr profitieren. Laut Google legt YouTube auch künftige gemeinsame Projekte mit Paul auf Eis. Die vierte Staffel der Serie „Foursome“ mit dem Blogger wird ebenfalls nicht mehr gezeigt. Logan Paul wird außerdem vom Premium-Abodienst YouTube Red ausgeschlossen. Paul selbst ist derzeit untergetaucht. In dieser Woche veröffentlichte er keine neuen Videos. Eigenen Aussagen zufolge brauche er „Zeit zum Nachdenken“.

Das sind die beliebtesten YouTube-Videos 2017