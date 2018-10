Youtube startet Beta-Programm für Android-Nutzer

Youtube soll in Zukunft als Beta-Version für Android angeboten werden. Die Registrierung hierfür ist kostenlos.

Vergrößern Google will Testläufe für Youtube in eine Beta-Version der Android-App auslagern. © youtube.com

Google bietet ab sofort eine Beta-Version der Youtube-App für Android an. Für die Nutzung müssen Anwender nur kurz zustimmen, dass sie am Test teilnehmen möchten . Künftig sollen sie dadurch unfertige Versionen von Youtube für ihr Android-Gerät erhalten, in denen neue Funktionen zur Verfügung stehen. Noch gibt es allerdings keine Version zum Test, die sich von der regulär angebotenen Version unterscheidet. Laut Google müssen Nutzer neben der Zustimmung keine weiteren Änderungen vornehmen. Die Beta-Änderungen sollen als Update für die bereits installierte Youtube-App angeboten werden. Wer die Testversion nicht mehr verwenden möchte, soll Youtube einfach deinstallieren und die reguläre Version über Google Play installieren.

Gleichzeitig melden die Betreiber von Youtube, dass die App Youtube Go 100 Millionen Downloads erreicht hat. Die 2016 vorgestellte Version von Youtube für Mobilgeräte soll Datenvolumen sparen und Inhalte auch offline zur Verfügung stellen. Nach einem Testlauf in Indien steht Youtube Go seit Februar in 130 Ländern zur Verfügung. Bei Geräten mit Android Go ist Youtube Go schon vorinstalliert. Alternativ lässt sich die App in Google Play finden, wenn man dort einfach nach Youtube sucht. Bei Youtube Go handelt es sich allerdings um eine Beta, bei der Probleme auftreten können.

