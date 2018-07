Youtube liefert Dark-Theme für Android-Nutzer aus

Das neue Dark-Theme für Youtube wird seit heute auch für Nutzer der Android-Youtube-App ausgeliefert.

Vergrößern Youtube liefert das Dark-Theme für Android-Nutzer aus. © 9to5google.com

Im März 2018 kündigte Youtube ein sogenanntes Dark-Theme für die iOS- und Android-Apps an . Der weiße Hintergrund des Videoportals wird dabei durch eine dunkle Farbgebung mit dunkelgrauem Hintergrund ersetzt. Nachdem das Theme im Frühjahr 2017 bereits für die Desktop-Version von YouTube sowie im Frühling 2018 für die iOS-App ausgeliefert wurde, folgt in dieser Woche auch die Android-App. Wie 9to5google.com berichtet, wird das Dark-Theme seit gestern für die Android-Youtube-App ausgeliefert und sollte in den nächsten Tagen für alle Nutzer verfügbar sein.

Nach dem erfolgreichen App-Update wechselt die Youtube-App unter Android automatisch ins Dark-Theme und informiert den Nutzer per Benachrichtigung über das neue Feature. Das Theme kann über die Einstellungen im Punkt „Allgemeines“ aktiviert und deaktiviert werden. Im Dark-Theme werden alle Flächen, die zuvor weiß waren, durch ein sehr dunkles Grau ersetzt. Beim nächtlichen Video-Schauen präsentiert sich Youtube künftig also augenfreundlicher. In Kanälen werden die bunten App-Bars auch mit dem Dark-Theme beibehalten.