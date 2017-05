YouTube Go Live: Live-Streaming für alle

Für YouTube-Nutzer wird es künftig noch einfacher, einen Live-Stream über ihr Smartphone oder Tablet zu starten.

Vergrößern YouTube kippt die Hürde von 1.000 Abonnenten für Live-Streams. © YouTube

Die Video-Plattform YouTube will sich nach und nach weiter für Live-Streams öffnen. Während die Möglichkeit, einen Live-Stream per Smartphone oder Tablet zu starten, Anfang des Jahres noch mindestens 10.000 Abonnenten voraussetzte, fiel diese Grenze im April auf 1.000 Abonnenten. Wie die Website AndroidPolice aus brancheinternen Kreisen erfahren haben will, wird Google diese Hürde nun ebenfalls beseitigen, um mit anderen Streaming-Anbietern konkurrieren zu können.

Den Gerüchten zufolge kann in Kürze jeder YouTube-Nutzer das Go-Live-Feature nutzen, ohne Abonnenten-Vorgaben erfüllen zu müssen. Die einzigen Voraussetzungen sind laut AndroidPolice ein verifizierter YouTube-Kanal und keine Stream-Beschränkungen in den letzten 90 Tagen. Die Streaming-Funktion für alle wird laut den Angaben derzeit für alle YouTube-Nutzer ausgeliefert. Eine offizielle Ankündigung oder Bestätigung seitens Google gibt es nicht.

PC-Welt bei YouTube