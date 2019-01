Youtube-Clip: Lego-Chevrolet aus 334.544 Lego-Steinen

Panagiotis Kolokythas

18 Lego-Fans haben mit über 330.000 Steinen einen Truck in Lebensgröße nachgebaut. Hier das Video zur Aktion…

Vergrößern Lego-Chevrolet © Youtube

Demnächst kommt "The Lego Movie 2" in die Kinos und aus diesem Anlass hat der US-Autobauer Chevrolet insgesamt 18 Lego-Experten eine knifflige Aufgabe gestellt. Sie sollten aus Lego-Steinen einen Chevy Silverado 2019 in Lebensgröße nachbauen. Das Ganze dient natürlich auch noch als kleine Werbeaktion für den Fahrzeughersteller.

In einem Youtube-Clip ist der Bau des roten Chevy Silverado 2019 mit Lego-Steinen im Zeitraffer zu bewundern. Der Bau des Fahrzeugs dauerte dem Video zufolge über 2.000 Stunden. Dabei wurden exakt 335.544 Lego-Steine verbraucht. Der fertige Lego-Truck bringt dann schließlich fast exakt 1.500 Kilogramm auf die Waage. Außerdem ist das Lego-Fahrzeug knapp 1,80 Meter hoch und 6 Meter lang.

"The Lego Movie 2" (Original-Titel: "The Lego Movie 2 - The Second Part") kommt am 7. Februar 2019 in die deutschen Kinos und Cevrolet gehört zu den Hauptsponsoren des Films. Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Lego-Movie-Films (aus dem Jahr 2014) an. Dieses Mal müssen die Bewohner eine Invasion von Lego-Duplo-Angreifern abwehren, die alles schneller zerstören können, als es aufgebaut werden kann.