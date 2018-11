Aktuellen Gerüchten zufolge soll das Slider-Smartphone Xiaomi Mi Mix 3 ab Anfang Dezember in Europa erhältlich sein.

Vergrößern Das Xiaomi Mi Mix 3 kommt voraussichtlich im Dezember nach Europa. © Xiaomi

Xiaomis neues Flaggschiff Mi Mix 3 ist seit Oktober in China erhältlich. Aktuellen Mutmaßungen zufolge könnte das Gerät noch vor Weihnachten nach Europa kommen. Hinweise darauf liefern die Zertifizierungen durch SIG und EEC sowie der von einem Reddit-Nutzer veröffentlichte Chat mit einem Support-Mitarbeiter von Amazon Deutschland. Dieser bestätigte gegenüber dem Nutzer, dass das Xiaomi Mi Mix 3 ab 1. Dezember bei Amazon Deutschland auf Lager sei. Eine offizielle Ankündigung seitens Xiaomi steht aktuell noch aus, wird jedoch in den nächsten Tagen erwartet.

Das Xiaomi Mi Mix 3 bietet dank eines Slider-Mechanismus für die Dual-Frontkamera einen fast randlosen AMOLED-Bildschirm im 6,39-Zoll-Format. Das Display löst mit 2.340 x 1.080 Pixeln auf. Im Gehäuse mit Keramik-Rückseite verbaut der chinesische Hersteller einen Snapdragon 845 von Qualcomm. In China ist das Smartphone in zwei Speicher-Varianten mit 128 und 256 Gigabyte erhältlich. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Akku mit 3.200 mAh, eine Dual-Rückseiten-Kamera mit jeweils 12 Megapixeln sowie eine Dual-Selfie-Kamera mit 2 und 24 Megapixeln. In China kostet das Mi Mix 3 umgerechnet 560 Euro. Preise für Deutschland stehen aktuell noch nicht fest.

Lesetipp: Xiaomi-Flash-Sale verärgert Fans in Großbritannien