Xiaomi-Geräte nun bei Media Markt und Saturn verfügbar

Ab sofort bieten Media Markt und Saturn in ihren Stores Xiaomi-Geräte zum Verkauf an. Käufer erhalten die reguläre Garantie und Gewährleistung auf die Geräte.

Vergrößern Xiaomi-Geräte bei Media Markt und Saturn verfügbar © Xiaomi

Bereits vor einiger Zeit haben einige Händler die beliebte Marke Xiaomi in ihr Sortiment integriert und boten Geräte in Deutschland an. Diesem Beispiel folgen nun auch Media Markt und Saturn und listen Smartphones und andere Geräte des chinesischen Herstellers in ihren Shops.

Dabei ist Xiaomi offiziell noch nicht in Deutschland vertreten, es kann also davon ausgegangen werden, dass die Media Saturn Holding Geräte von Xiaomi unter eigener Flagge importiert und bei Media Markt und Saturn diese Geräte verkauft.

Der Kunde zahlt letztendlich etwas mehr für die Xiaomi-Geräte bei Media Markt und Saturn als bei einem China-Shop im Netz. Jedoch trägt der Kunde in dem Fall auch keine Risiken in Sachen Zoll und erhält eine normale Garantie sowie Gewährleistung, wie sie in Deutschland üblich ist.

Aktuell sind folgende Xiaomi-Geräte gelistet:

Xiaomi-Smartphones:

XIAOMI Mi 8 64 GB Schwarz Dual SIM bei Media Markt für 439,90 Euro

XIAOMI Pocophone F1 64 GB Schwarz Dual SIM bei Media Markt für 339,90 Euro

XIAOMI Mi A2 32 GB Schwarz Dual SIM bei Media Markt für 214,90 Euro

XIAOMI Mi A2 Lite 32 GB Blau Dual SIM bei Media Markt für 169,90 Euro

XIAOMI Redmi Note 5 64 GB Gold Dual SIM bei Media Markt für 204,90 Euro

Andere Xiaomi-Geräte:

XIAOMI Mi Box S Streaming Box, Schwarz bei Media Markt für 89,99 Euro