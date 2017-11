Xbox One S + Star Wars Battlefront 2 Bundle für 229 Euro

Das Paket aus Xbox One S mit Star Wars Battlefront 2 plus Bundle-Spiel kostet im Microsoft Store derzeit nur 229 Euro.

Vergrößern Star-Wars-Fans können die Xbox One S aktuell besonders günstig erstehen. © microsoft.com

Microsoft hat für Star-Wars-Fans ein interessantes Bundle geschnürt: Zwischen dem 16. und 23 November bietet der Hersteller ein Bundle aus Xbox One S und Star Wars Battlefront II ab 229 Euro an. Der genaue Umfang des Pakets lässt sich im Online-Shop von Microsoft einsehen. Zur Auswahl stehen drei Grundpakete mit Xbox-One-S-Konsole und jeweils einem Spiel: Hot Wheels, Assassin‘s Creed Origins oder Mittelerde: Schatten des Krieges. Dazu kommt das aktuelle Star Wars Battlefront II für 49 Euro. Für 229 Euro erhalten Käufer demnach die Konsole mit 500 GB Speicher, einen Controller, das Spiel des jeweiligen Bundles sowie Star Wars Battlefront II.

Die Grundpakete mit Hot Wheels und Assassin‘s Creed stehen auch als Bundle mit einer 1-TB-Festplatte zur Verfügung. Dann erhöht sich der Gesamtpreis jedoch auf 279 Euro. In Anbetracht der Größe aktueller Download-Spiele sollte diese Zusatzinvestition in Betracht gezogen werden. Alternativ lässt sich auch eine externe USB-Festplatte an die Xbox One anschließen. Die Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft bietet Microsoft im Bundle ebenfalls günstiger an: Ein Quartal kostet 11,99 Euro, sechs Monate 27,99 Euro und ein Jahr schlägt mit 47,99 Euro zu Buche. Auf einen zweiten Controller gewährt Microsoft zusätzlich 20 Prozent Rabatt. Gamepads in den Farben Weiß, Schwarz, Rot und Blau kosten als Teil des Bundles 47,99 Euro.

