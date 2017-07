Xbox One S mit 2 Games und viel Zubehör für 229 Euro

Sparen Sie mit dem Set Xbox One S mit 500 GB, zwei Spielen, zwei Controllern und Chatpad über 100 Euro!

Vergrößern Xbox One S mit Spielen und Zubehör günstig kaufen © Microsoft

Am Amazon Prime Day können Sie als Prime-Mitglied bei tausenden Produkten kräftig Geld sparen. Derzeit bekommen Sie die 4K-Konsole Xbox One S mit 500 GB in Weiß inklusive den beiden Spielen Forza Horizon 3 und Halo 5: Guardian, zwei Xbox-Controllern in Weiß und ein QWERTZ-Chatpad bei Amazon für 229 Euro ! Sie sparen damit über 100 Euro.



➤ Xbox One S mit Spielen und Zubehör für 229 Euro bei Amazon



Hinweis: Sollte Ihnen noch der alte Preis angezeigt werden, klicken Sie rechts unter "Angebot des Tages" auf "Zum Blitzangebot", um die Konsole zum vergünstigten Preis zu kaufen.

Über den nachfolgenden Link finden Sie alle Technik-Schnäppchen im Live-Ticker:



➤ Amazon Prime Day 2017 ist gestartet - hier alle Infos und Schnäppchen



Falls Sie noch kein Prime-Mitglied sind, dann können Sie sich hier für die kostenlose 30-Tage-Test-Mitgliedschaft anmelden, die Prime-Day-Schnäppchen abstauben und dann einfach rechtzeitig wieder kündigen. Oder Sie bleiben Prime-Kunde für 69 Euro im Jahr und genießen Vorteile wie die kostenlose Lieferung ohne Mindestbestellwert, Video- und Musik Streaming über Prime Instant Video und Prime Music, unbegrenzter Online-Speicher für Fotos sowie bestimmte Vorteile auf Twitch.

Xbox One S Die Xbox One S ist 40 Prozent kleiner als die bis dahin erhältliche Xbox One. Auf der One S können Sie sowohl Xbox One- als auch Windows 10-Spiele zocken. Die Konsole unterstützt HDR sowie 4K-Streaming. Sie können Inhalte aber auch in 4K über das 4K-Blu-ray-Laufwerk ansehen.