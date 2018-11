Xbox One S Bundle "Battlefield 5" für nur 179,99 Euro

Otto macht Amazon in der Black Friday-Woche Konkurrenz. Der Online-Händler hat viele Angebote zu Multimedia wie TVs, Soundsysteme, XBox One, PS4, Gaming-Produkte und Kameras. Zusätzlich gibt es Versandkostenfreiheit und ein verlängertes Rückgaberecht bis Ende Januar.

Vergrößern Das Xbox One S Bundle Battlefield V gibt es nur für kurze Zeit über 100 Euro günstiger © Otto

Es muss nicht immer Amazon sein. Auch der Versandhändler OTTO bietet ab dem 20.11. in seinem Online Shop viele Schnäppchen an, die durchaus konkurrenzfähig sind. Zudem werden weitere Anreize geschaffen: Bei OTTO sind in der Black Friday-Woche alle Lieferungen versandkostenfrei (dazu gibt es einen Gutscheincode s.u., der pro Tag einmal eingelöst werden kann).*

Von dem verlängerten Rückgaberecht können all diejenigen profitieren, die schon jetzt auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind. Bei Nicht-Gefallen können die Geschenke bis zum 31. Januar 2019 kostenlos zurückgesendet werden.* Wir haben uns ausgewählte Deals im Bereich Multimedia angesehen und verglichen, was die Angebote wirklich taugen.

Sony FDR-X3000RFDI 4K Action Cam für 348 Euro

--> 50 € günstiger als bei Amazon.

Die Videokamera von Sony hat alles, was eine Action Cam braucht, um gestochen scharfe Aufnahmen zu erzeugen: 170 Grad Weitwinkel-Objektiv, Ultra-HD-Qualität, 8,2 Megapixel. Eine Besonderheit ist die GPS-Funktion, die Bildern automatisch einen Geotag zuordnet.

Sony FDR-X3000RFDI 4K Action Cam bei OTTO

Sony FDR-X3000RFDI 4K Action Cam bei Amazon





Sony HT-RT4 5.1 Soundbar für 259,99 Euro

--> Für den selben Preis heute auch bei Amazon erhältlich.

Das Soundsystem von Sony sorgt für ein hochwertiges Heimkinoerlebnis und ist in der Aktionswoche um 50 Euro günstiger. Das System besteht aus einem Center-Lausprecher, zwei Surround-Lausprechern und einem Subwoofer. Verbunden werden kann das Gerät über Bluetooth. Ein optisches Kabel für den TV-Anschluss gehört zum Lieferumfang.

Sony HT-RT4 5.1 Soundbar bei OTTO

Sony HT-RT4 5.1 Soundbar bei Amazon





Xbox One S 1TB Bundle Battlefield 5 für 179,99 Euro

--> Bei Amazon 99 Euro teurer!

Zu einem absoluten Top-Preis ist das Xbox One S Battlefield Bundle noch bis zum 26.11. bei OTTO für nur 179,99 Euro erhältlich. Bei Amazon kostet dasselbe Produkt derzeit 279 Euro. Das Bundle enthält die Battlefield 5 Deluxe Edition, Battlefield 1: Revolution Ed., Battlefield 1943 (Digitale Vollversionen). Hier können Sie 99 Euro sparen.

Xbox One S 1TB Bundle Battlefield bei OTTO

Xbox One S 1TB Bundle Battlefield bei Amazon



Samsung LED Lifestyle Fernseher (123 cm/49 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV) – für 899,99 Euro

--> Für den selben Preis heute auch bei Amazon zu haben.

Der 49 Zoll-LED Smart TV von Samsung gilt als Lifestyle-TV mit Fokus auf einer natürlichen Farbwiedergabe. Außerdem zeichnet sich das Display durch eine angenehme Helligkeit und eine geringe Reflexion aus. Der TV kostet bei anderen Anbietern um die 1.200 Euro. Hier können Sie diese Woche also ganze 300 Euro sparen.

Samsung LED Lifestyle TV bei OTTO

Samsung LED Lifestyle TV bei Amazon





Samsung Curved QLED Fernseher 65 Zoll für 1.749,99 Euro

Der 65 Zoll-Curved Fernseher mit HDR 10+ ist derzeit bei Amazon nicht erhältlich und wird von OTTO zu einem Spitzenpreis angeboten. Besonderheiten des Modells sind ein größerer Farbumfangm ein stärkere Bildkontrast und ein helles Bild – sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit. Das nächstgünstigste Online-Angebot für den TV liegt bei 2.299 Euro. Noch die ganze Woche können Sie 550 Euro sparen!

Samsung Curved QLED TV 65 Zoll bei OTTO





Fire 7 Tablet (7", 8 GB) für 33 Euro

Sogar ein Amazon-Produkt - das meistverkaufte Fire Tablet - gibt es bei OTTO für kurze Zeit 2 Euro günstiger als bei Amazon selbst.

Fire 7 Tablet bei OTTO

Fire 7 Tablet bei Amazon



