Xbox-One: Maus- und Tastatur-Support ab 14. November

Ab kommenden Mittwoch unterstützt Microsofts Xbox One auch die Spielsteuerung per Maus und Tastatur.

Microsoft hat im Rahmen seines X018-Events in Mexiko den Starttermin für den Support von Maus und Tastatur auf der Xbox One bekannt gegeben . Eingaben über Maus und Tastatur werden demnach ab 14. November 2018 auf der Konsole unterstützt. Zum Launch des Features werden insgesamt sieben bereits erhältliche Spiele unterstützt, darunter Fortnite und Warframe. Sieben weitere Titel, die in Kürze erscheinen, unterstützten Maus- und Tastatureingaben ebenfalls:

Bereits erhältliche Spiele mit Maus- und Tastatur-Support:

Fortnite

Bomber Crew

Deep Rock Galactic

Strange Brigade

Vermintide 2

War Thunder

X-Morph Defense

Zukünftige Spiele mit Maus- und Tastatur-Support:

Children of Morta

DayZ

Minion Master

Moonlighter

Vigor

Warface

Wargroove

Damit es beispielsweise in Fortnite auch weiterhin fair zugeht und Gamepad-Spieler gegenüber den Nutzern von Maus und Tastatur kein Nachteil entsteht, will Microsoft die Spieler nach ihren gewählten Eingabemethoden auf den Servern verteilen. Peripherie-Hersteller Razer unterstützt die neuen Eingabemethoden mit einem eigenen Set aus kabelloser Tastatur und Maus, die das Unternehmen im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) im Januar vorstellen will.

