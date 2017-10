Xbox One erhält großes Herbst-Update

Microsoft liefert für die Xbox One nun das große Herbst-Update mit zahlreichen Neuerungen aus. Ein Überblick.

Nicht nur Windows-Nutzer erhalten ab sofort das große Herbst-Update für Windows 10 , sondern auch die Xbox-One-Besitzer. Nach einer längeren Testphase mit den Insidern wird das Update an alle Spielkonsolen ausgeliefert. Und das fast exakt drei Wochen vor dem Start der neuen Spielekonsole Xbox One X. Viele Käufer der Xbox One X werden auch bereits eine Xbox One besitzen. Das Update bringt Erleichterungen für den Umstieg von der Xbox One auf die Xbox One X.

Außerdem kommt die Unterstützung für USB-Webcams hinzu, die für Videochats und Spieleübertragungen verwendet werden können. Bei letzterem wird also nicht nur das Spiel über einen Dienst wie Twitch, Youtube oder Mixer übertragen, sondern in einem kleinen Fenster auch eine Aufnahme des Spielers. Der GameDVR kann nun auch 4K- und HDR-Screenshots und Spieleaufnahmen erstellen, allerdings nur auf der Xbox One X. Alle Aufnahmen des GameDVR landen auf Wunsch auch auf einer externen Festplatte.



Einfacher Wechsel von Xbox One auf Xbox One X



Über die Einstellungen und Speicher können nun mehrere Spiele und Apps nacheinander von der internen auf eine externe USB-3.0-Festplatte übertragen werden. Wer später auf die Xbox One X umsteigt, muss nur noch die externe Festplatte mit seinen Spielen anschließen und kann direkt loslegen, ohne die Spiele erneut herunterladen zu müssen. Auch die Konsolen-Einstellungen können auf die externe Festplatte übertragen und so einfach von der alten auf die neue Konsole aktiviert werden.

Alternativ können die Spiele auch über das Heimnetzwerk von einer Konsole auf die andere übertragen werden. Auch das ist deutlich schneller, als die Spiele erneut herunterladen zu müssen.

Als weitere Besonderheit dürfen bereits auf der Xbox One die Updates der Spiele für die Xbox One X heruntergeladen werden. Viele Spiele erhalten eine 4K-Auflösung, Optimierungen und Erweiterungen in der Xbox-One-X-Variante. Auf Wunsch können die Nutzer diese Updates vorab herunterladen, so dass sie sofort aktiv werden, sobald der Wechsel zur Xbox One X erfolgt.



Vergrößern Xbox One: Die Spiele-und-Apps-Bibliothek im neuen Look © Microsoft

Komplett überarbeitete Oberfläche



Mit dem Herbst-Update spendieren die Entwickler der Xbox-One-Oberfläche ein umfangreicheres Design-Update. Neu hinzukommen vielfältige Möglichkeiten, die Oberfläche zu personalisieren und schneller mit anderen Spielern in Kontakt zu treten. Nach dem Start erwartet die Konsolenbesitzer der neue Xbox-One-Home-Bildschirm. Über diesen kann man schnell das zuletzt gespielte Spiel fortsetzen (wenn die Konsole im Ruhezustand war) oder starten (wenn die Konsole kalt gestartet wurde). Daneben befinden sich Empfehlungen für Kontakte und Angebote. Direkt werden alle zuletzt gestarteten Spiele und Apps mit großen Kacheln angezeigt. Dort gibt es auch eine Kachel, die schnellen Zugriff auf die Spiele-und-Apps-Bibliothek erlaubt.

Direkt darunter befinden sich die von Microsoft auf den Namen "Content Blocks" getauften Bereiche, die vielfältige Anpassungsmöglichkeiten bieten. Sie können beispielsweise Informationen zu Spielen oder Freunden enthalten und lassen sich über den Kontextmenü-Eintrag "Add to home" - ähnlich wie unter Windows 10 - der Startseite hinzufügen.

Der Guide, der sich in der linken Spalte öffnet, sobald man die Xbox-Taste drückt, erhält ebenfalls ein umfassendes Design-Update. Die einzelnen Tabs sind nun horizontal angeordnet, und über die Bumper am Controller kann man zwischen den Tabs hin und her wechseln. Insgesamt haben die Entwickler auch die Geschwindigkeit erhöht, in der die Inhalte in der Seitenleiste angezeigt werden. Insgesamt lassen sich bis zu 40 Pins für Spiele und Apps anlegen.

Als Neuerung kommt neben dem klassischen dunklen Theme noch ein neues helleres Theme für die Oberfläche hinzu. Außerdem ein "hoch-kontrast"-Theme.