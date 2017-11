Xbox One: Diese Xbox- und Xbox-360-Spiele sind kompatibel

Wer noch Spiele der ersten oder zweiten Xbox-Generation besitzt, kann diese großteils auch auf der Xbox One nutzen.

Vergrößern Die Xbox One ist teilweise kompatibel mit den Vorgängerkonsolen. © xbox.com

Microsoft hat seine aktuelle Konsole Xbox One abwärtskompatibel mit der Vorgängerkonsole und sogar der 2001 erschienenen ersten Xbox gemacht - zumindest teilweise. Nicht alle Spiele sind auf der aktuellen Xbox One nutzbar. Doch die Liste mit kompatiblen Spielen wird immer länger. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, sollte regelmäßig die von Microsoft bereitgestellte Auflistung aller kompatiblen Spiele herangezogen werden, denn es kommen in regelmäßigen Abständen neue Spiele hinzu.

Die umfangreiche Liste lässt sich wahlweise mit Packshots anzeigen oder als schlankere Liste ausgeben . Zu den Highlights der Xbox-360-Ära gehören das relativ unbekannte Deadly Premonition, der Klassiker Fable Anniversary, die Ableger der Halo-Reihe, Dead Space 1-3 oder die Mass-Effect-Teile. Doch auch viele Spiele der ersten Xbox-Generation lohnen sich auch heute noch, beispielsweise das bockschwere Ninja Gaiden Black, das Flugspiel Crimson Skies oder das epische Rollenspiel Star Wars: Knights of the Old Republic 1 und 2. Alle kompatiblen Spiele lassen sich im Store der Xbox One kaufen. Wer die Klassiker jedoch bereits auf Disk besitzt, kann diese einfach in die Konsole einlegen. Das betreffende Spiel wird im Anschluss von Xbox Live heruntergeladen. Zum Spielen muss sich der Datenträger jedoch immer im Laufwerk befinden.

