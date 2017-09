Xbox Live und PSN: Die Gratis-Spiele im Oktober

Im Oktober verschenken Sony und Microsoft wieder erstklassige Spiele an Premium-Mitglieder auf PlayStation und Xbox.

Vergrößern PlayStation-Spieler dürfen sich auf das erstklassige Metal Gear Solid V: The Phantom Pain freuen. © playstation.com

Die Gratis-Spiele für PlayStation Plus im September waren bereits erstklassig, für Oktober verspricht Sony ein noch besseres Lineup. So erhalten PlayStation-4-Besitzer das Schleich-Actionspiel Metal Gear Solid V: The Phantom Pain gratis. Ebenfalls auf der aktuellen Konsole verschenkt Sony die Amnesia: Collection, bestehend aus den drei Ablegern The Dark Descent, A Machine for Pigs und Justine. Auf der PS3 geht es mit dem Rennspiel Monster Jam Battlegrounds sowie der Billard-Simulation Hustle Kings zur Sache. Besitzer einer PS Vita freuen sich über das Shoot‘em Up Sky Force Anniversary und das Puzzle-Adventure Hue. Beide Titel sind im Rahmen von PS Plus auch für PS4 erhältlich.

Auch Microsoft beschenkt Gold-Mitglieder auf Xbox Live mit Gratis-Spielen: Für Xbox One ist ab dem 1. Oktober das stimmungsvolle Adventure Gone Home kostenlos erhältlich. Mitte Oktober folgt das Puzzlespiel The Turing Test für Xbox One. Die beiden Xbox-360-Klassiker Rayman 3 HD sowie Medal of Honor Airborne stellt Microsoft im Rahmen von Games with Gold ebenfalls kostenlos zur Verfügung. So sind dank Abwärtskompatibilität auch auf der aktuellen Konsole lauffähig.