Xbox Gold: Vier neue Gratis-Spiele im August

Im August erhalten die Xbox-Gold-Mitglieder gleich vier neue Gratis-Spiele. Darunter For Honor und Dead Space 3.

Vergrößern Xbox Games with Gold im August 2018 © Microsoft

Spieleneuheiten sind im Sommermonat August eher rar. Dafür erhalten die Abonnenten des Microsoft Spiele-Dienst Xbox Live Gold gleich vier neue Spiele gratis für ihre Xbox One und/oder Xbox 360. Wie gewohnt, können die Spiele innerhalb der vorgegebenen Frist heruntergeladen werden und dann dauerhaft während des Bestehens des Xbox-Live-Gold-Abos gratis gespielt werden.

Den ganzen Monat, also vom 1. bis 30. August, ist das Fun-Rennspiel Forza Horizon 2 erhältlich. Wer Spaß an dem Spiel findet, kann dann Forza Horizon 3 kaufen oder wartet bis Anfang Oktober, wenn der Nach-Nachfolger Forza Horizon 4 für Windows-PCs und Xbox One erscheint.

Vom 16. August bis 15. September ist das Action-Multiplayer-Spiel For Honor verfügbar. Hier darf man sein Talent beim Umgang mit Schwertern unter Beweis stellen. Das Ubisoft-Spiel wird regelmäßig um neue Inhalte erweitert.

Wer sich gerne gruselt, darf sich auf Dead Space 3 freuen. Das Spiel kann vom 1. bis 15. August kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Dead Space 3 erschien ursprünglich für Xbox 360, kann aber auch auf der Xbox One gespielt werden. Das gilt auch für das vierte Gratis-Spiel Epic Mickey 2 - Power of Two, welches vom 16. August bis 31. August erhältlich sein wird.

Die Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold kostet rund 60 Euro pro Jahr. Neben den Gratis-Spielen erhält man auch alle Multiplayer-Funktionen und regelmäßige Extra-Rabatte, die nur für Mitglieder verfügbar sind. Hier im PC-WELT Preisvergleich können Sie günstig eine Mitgliedschaft ergattern.