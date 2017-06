Xbox Gold & PS Plus: Die Gratis-Spiele im Juni 2017

Sony PS Live Plus Karte (365 Tage) (DE)

Auch im Juni verschenken Microsoft und Sony wieder diverste Spiele an treue Konsolen-Besitzer.

Vergrößern PS4-Besitzer bekommen Life is Strange im Juni kostenlos. © Square Enix

Sowohl Microsoft als Sony verschenken wieder diverse Spiele an die Abonnenten der Dienste Playstation Plus und Xbox Live Gold. Wie üblich gibt es bei Sony diverse Spiele für die Playstation 4, Playstation 3 und Playstation Vita, die solange gespielt werden dürfen, wie die Playstation-Plus-Mitgliedschaft besteht. Das gilt auch für die geschenkten Xbox-One-Spiele von Microsoft. Die Xbox-360-Titel sind dank der Rückwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar.

PlayStation Plus Juni 2017:

Killing Floor 2 (PS4)

Life is Strange (PS4)

Abyss Odyssey (PS3)

WRC 5: World Rally Championship (PS3)

Neon Chrome (PS Vita - cross-buy mit PS4)

Spy Chameleon (PS Vita)

Xbox Games with Gold im Juni – Xbox One:

SpeedRunners – 01. bis 30. Juni 2017

Lara Croft and the Temple of Osiris – 16. Mai bis 15. Juni 2017

Watch Dogs – 16. Juni bis 15. Juli 2017

Phantom Dust Multiplayer Starterpaket – 01. bis 30. Juni 2017

Xbox Games with Gold im Juni – Xbox 360: