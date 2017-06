Xbox Gold & PS Plus: Die Gratis-Spiele im Juli 2017

Auch in diesem Monat verschenken Sony und Microsoft wieder Spiele an ihre Abonnenten.

Auch im Juli erhalten Konsolenspieler mit Abo wieder Gratis-Spiele

Sony schenkt PlayStation-Plus-Abonnenten auch im Juli wieder kostenlose Spiele. PS4-Besitzer erhalten mit Until Dawn ein gelungenes Survival-Horror-Spiel, dass viele Klischees alter Horrorfilme aufgreift. Serienfans bekommen darüber hinaus alle sechs Episoden der Telltale-Reihe Game of Thrones für PS4 gratis. Auf der PS3 gesellen sich Tokyo Jungle und Darkstalkers Resurrection zur Sammlung und Vita-Spieler werden mit Element4l und Don’t Die, Mr. Robot bedacht.

Xbox-Spieler mit Xbox-Live-Gold-Abo bekommen im Juli jeweils zwei Spiele für Xbox One und Xbox 360: Für die Xbox One verschenkt Microsoft das unterhaltsame Geschicklichkeitsspiel Grow Up sowie den schnellen Plattformer Runbow . Auf der Xbox 360 sind das Koop-Actionspiel Kane & Lynch 2 sowie LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game kostenlos erhältlich. Die beiden Xbox-360-Spiele lassen sich dank Abwärtskompatibilität auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole spielen.

