Xbox Games with Gold: Gratis-Spiele im September

Auch im September erhalten Xbox-Gold-Mitglieder vier neue Gratis-Spiele. Darunter Prison Architect und Lego Star Wars.

Xbox-Gold-Mitglieder dürfen sich auch im September wieder auf vier Gratis-Spiele für die Xbox One und Xbox 360 freuen. Wie gewohnt, können die Spiele innerhalb einer bestimmten Frist heruntergeladen werden und dann gespielt werden solange ein Xbox-Live-Gold-Abo besteht.



Vom 01. bis zum 30. September kann das anspruchsvolle Aufbau-Strategie-Spiel Prison Architect heruntergeladen werden. Hier müssen die Spieler ein Hochsicherheitsgefängnis aufbauen und als Gefängnisdirektor verwalten. Zudem sorgen ein Story- und Ausbruchsmodus für zusätzliche Abwechslung.

Der Download des kooperativen Top-Down-Shooters Livelock ist vom 16. September bis 15. Oktober erhältlich. Ziel des Spiel ist es, den andauernden Krieg zwischen Menschen zu beenden und in einer postapokalyptischen Welt eine Möglichkeit zu finden, die Menschheit wiederzuerwecken.

Auch Xbox-360-Besitzer gehen nicht leer aus. Lego Star Wars III: The Clone Wars steht vom 01. bis 15. September zum Download bereit. Das Spiel basiert auf der Animationsserie "The Clone Wars" und kommt mit dem gewohnten Humor und kurzweiligen Mini-Spielen daher.



Auch für Retro-Fans gibt es im September Nachschub: Sega Vintage Collection: Monster World ist vom 16. bis 30. September verfügbar und enthält die drei Action-RPG-Klassiker Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World und Monster World IV.

Die Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold kostet rund 60 Euro pro Jahr. Neben den Gratis-Spielen erhält man auch alle Multiplayer-Funktionen und regelmäßige Extra-Rabatte, die nur für Mitglieder verfügbar sind. Hier im PC-WELT Preisvergleich können Sie günstig eine Mitgliedschaft ergattern.

