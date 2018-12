Xbox Games with Gold: Diese Spiele sind im Januar kostenlos

Gold-Mitglieder auf Xbox Live dürfen sich im Januar auf zwei Spiele für Xbox One und zwei Games für Xbox 360 freuen.

Mitglieder von Microsofts Bezahldienst Xbox Live Gold erhalten auch im Januar 2019 wieder kostenlose Spiele für ihre Xbox One. Über den gesamten Januar hinweg dürfen sich Konsolenspieler das Jump & Run Celeste gratis herunterladen. Der normalerweise für 20 Euro angebotene Plattformer lässt den Spieler in der Haut von Madeline auf den Gipfel den namensgebenden Bergs Celeste aufbrechen. Dabei stellen sich ihr jede Menge Gegner in den Weg.

Das zweite Spiel im Bunde ist die Rally-Simulation WRC 6 FIA World Rally Championship für Xbox One. WRC 6 bietet neben der offiziellen Lizenz auch Online-Wettbewerbe und einen lokalen Mehrspielermodus im Splitscreen. Das sonst für 60 Euro angebotene Spiel ist im Januar für alle Gold-Abonnenten kostenlos. Darüber hinaus schenkt Microsoft seinen Kunden auch zwei Spiele für die Xbox 360, die sich dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One nutzen lassen. In der ersten Januar-Hälfte ist das kooperativ spielbare Lara Croft: Guardian of Light kostenlos. Der Ableger der Tomb-Raider-Reihe schafft durch die gewählte Vogelperspektive mehr Übersicht, die für die Lösung der Rätsel auch dringend gebraucht wird. In der zweiten Januar-Hälfte ist hingegen der Ego-Shooter Far Cry 2 kostenlos erhältlich. Das betagte Spiel überzeugt auch heute noch mit seinem Afrika-Szenario.

