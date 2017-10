Xbox Games with Gold – Die kostenlosen Spiele im November 2017

Im November erhalten Gold-Mitglieder auf Xbox Live wieder vier Spiele kostenlos, die sich alle auch auf der Xbox One nutzen lassen.

Games with Gold sorgt auch im November wieder für vier Gratis-Spiele.

Wer sich für eine kostenpflichtige Gold-Mitgliedschaft auf Xbox Live entscheidet, erhält monatlich kostenlose Spiele für Xbox 360 und Xbox One. Im November warten gleich vier Spiele, die sich aufgrund der Abwärtskompatibilität der aktuellen Microsoft-Konsole alle auf der Xbox One nutzen lassen. Das Highlight im November ist zweifelsohne das Rennspiel Trackmania Turbo, für das normalerweise 39,99 Euro fällig werden. Serientypisch stehen abgedrehte Kurse auf dem Programm, die den Regeln der Schwerkraft trotzen. Ebenfalls gratis ist die Adventure-Reihe Tales from the Borderlands (sonst 14,99 Euro), die Elemente des Ego-Shooters aufgreift, aber eher Gespräche in den Vordergrund rückt.

Für die Xbox 360 steuert Microsoft das Saturn-Remake Nights into Dreams bei, das sonst knapp 10 Euro kostet: Im Jump & Run von Sonic Team lassen sich zwei Charaktere steuern. Neben Laufpassagen stehen auch Flugsequenzen auf dem Programm. Kostenlos ist das ebenfalls für die Xbox 360 erschienene Deadfall Adventure (sonst 39,99 Euro). Trotz des Namens handelt es sich eigentlich um einen Ego-Shooter, in dem die Suche nach Schätzen auf dem Programm steht. Aufgrund der Abwärtskompatibilität der Xbox One lassen sich beide Spiele auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole herunterladen und spielen.

