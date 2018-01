Xbox Game Pass: Microsofts Spieleflatrate wird attraktiver

Für 9,99 Euro pro Monat erhalten Xbox-Game-Pass-Abonnenten künftig auch alle exklusiven Microsoft-Studios-Spiele für die Xbox One.

Xbox Game Pass wird attraktiver © Microsoft

Phil Spencer, Microsofts Chef der Unterhaltungssparte, hat eine Erweiterung der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass für die Xbox One angekündigt. Und die hat es in sich: Künftig erhalten die Abonnenten des Dienstes für ihre Monatsgebühr von 9,99 Euro/Monat den sofortigen Zugriff auf alle neu veröffentlichten, exklusiven Xbox-One-Spiele von Microsoft Studios.

Los geht´s am 20. März mit dem Spiel Sea of Thieves. Am Tag von dessen Veröffentlichung können die Xbox-Game-Pass-Abonnenten das Spiel herunterladen und spielen. Später im Jahr folgen dann Spiele wie State of Decay 2 und Crackdown 3. Phil Spencer betont, dass das Angebot auch für künftige, bisher noch nicht angekündigte Fortsetzungen der Spielereihen Halo, Forza und Gears of War gilt.



Im Juli 2017 hatte Microsoft den Startschuss für Xbox GamePass gegeben. Für 9,99 Euro pro Monat erhalten die Xbox-One-Besitzer uneingeschränkten Zugriff auf mittlerweile über 100 Xbox-360- und Xbox-One-Spiele. Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu. Eine vollständige Übersicht aller verfügbaren Spiele findet sich auf dieser Microsoft-Website. Hinzu kommen Preisnachlässe für Spiele.