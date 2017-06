Xbox Game Pass auch bald für den PC?

Microsoft hat endlich den Xbox-One-Nachfolger vorgestellt. Der offizielle Name lautet Xbox One X – bisher lautete der Arbeitstitel Project Scorpio. Die neue Konsole soll native 4K-Inhalte mit 60 FPS darstellen können. Dazu verbaut Microsoft eine 8-Kern-CPU mit Wasserdampfkühlung, und eine GPU mit 6 Teraflops Rechenleistung. Natürlich erscheinen zum Launch auch jede Menge Spiele wie z.B. Forza 7, Crackdown 3 sowie Sea of Thieves. Alle Infos zur Xbox One X gibt's in diesem Video.