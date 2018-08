Xbox Game-Pass-App für Android und iOS

Treten Sie Xbox Game Pass bei und spielen Sie über 100 großartige Spiele - einschließlich neuer preisgekrönter Xbox-Exklusiv-Spiele - schon am Tag ihrer Veröffentlichung.

Verwenden Sie die Xbox Game-Pass-App (Beta), um Spiele auf Ihre Xbox One herunterzuladen. So können Sie an der Konsole direkt loslegen. Stellen Sie Ihre Konsole auf "Schnelles Hochfahren", um Spiele-Downloads von unterwegs zu ermöglichen. Sie finden die Option im Menü "Energie & Start" unter "Einstellungen".