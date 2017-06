"Wünsch dir was"-Aktion: Gewinne Traumgeräte deiner Wahl

Bei unserem "Wünsch dir was"-Gewinnspiel suchen Sie sich Ihren Gewinn im Gesamtwert von 1.000 Euro selbst aus! Hier erfahren Sie, wie Sie teilnehmen.

Vergrößern Wünscjh dir was Gewinnspiel

"Ich packe meinen Koffer und nehme mit ..." - das Spiel kennen Sie sicher noch. Sagen Sie uns, welches Gadget, Spielzeug oder sonstiges Elektronikgerät unbedingt in IHREN Koffer und mit in den Urlaub muss. Mit etwas Glück, gewinnen Sie Ihre Traum-Urlaubs-Ausstattung im Gesamtwert von 1.000 Euro!

"Wünsch dir was"-Sommer-Speical

Brauchen Sie zum Beispiel eine Actioncam zum Tauchen? Oder eine Drohne für beeindruckende Luftaufnahmen an Land? Wie wäre es mit einem Fitness-Tracker oder einer Smartwatch für die Sportler unter Ihnen? Oder ein neuer Gaming-Rechner inklusive VR-Brille für die regnerischen Sommertage?



Im Grunde ist es völlig egal, was Sie sich wünschen. Wir schenken es Ihnen im Rahmen unserer "Wünsch dir was"-Urlaubsedition in Kooperation mit billiger.de . Am Ende der Aktion verlosen wir ein Urlaubspaket im Gesamtwert von maximal 1.000 Euro an EINEN Gewinner!

In dem nachfolgenden Video eklären wir Ihnen, wie Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen:



So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Schritt 1: Suchen und finden Sie einfach bis zu drei Wunschgeräte in unserem PC-WELT-Preisvergleich . Klicken Sie dann beim günstigsten Anbieter auf den Button "Zum Shop". Natürlich müssen Sie keine drei Geräte nennen, wenn Sie nur eines brauchen. Wichtig ist nur, dass der Maximalwert von 1.000 Euro (ohne Versandkosten) nicht überschritten wird.



Schritt 2: Sobald die Shop-Seite geladen ist, kopieren Sie die URL der Produktseite aus der Adresszeile des Browsers und tragen diesen in unser Gewinnspielformular ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang für bis zu zwei weitere Produkte. Das Gewinnspielformular zur Teilnahme finden Sie auf dieser Seite . Wenn Sie über ein Mobilgerät teilnehmen möchten, dann rufen Sie das Gewinnspielformular einfach über diesen Link auf .

Schritt 3: Haben Sie alle Pflichtfelder ausgefüllt, klicken Sie anschließend auf "Absenden". Danach erhalten Sie eine Mail mit einem Link, über den Sie Ihre Teilnahme bestätigen müssen. Erst dann nehmen Sie ordnungsgemäß am Gewinnspiel "Wünsch dir was" teil.

Teilnahmeschluss ist 19. Juli 2017 um 23:59 Uhr.