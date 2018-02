Workplace Charging: Gratis-Tesla-Charger für Unternehmen

Im Workplace Charging Programm stellt Tesla Unternehmen kostenlose Ladestationen für ihre Mitarbeiter zur Verfügung.

Tesla vergibt kostenlose Charger an Unternehmen, Immobilien- sowie Hotel- und Restaurantbesitzer.

Tesla will die Ladeinfrastruktur für seine E-Autos weiter ausbauen. Um die Installation von entsprechenden Ladepunkten voranzutreiben, hat das Unternehmen in dieser Woche sein Charging-Partners-Programm um Firmenparkplätze erweitert . Das Workplace-Charging-Programm bietet Firmen die Möglichkeit, auf ihren Parkplätzen Wall-Charger für Tesla-Modelle zu installieren. Die Installationskosten werden dabei von Tesla übernommen – sofern einige Vorgaben eingehalten werden. Für den Unterhalt der Ladestation sowie für etwaige Zusatzkosten bei der Installation kommt das Unternehmen auf. Der Vorteil: Mitarbeiter können ihre E-Autos auf dem Firmenparkplatz während der Arbeitszeit laden. Die Charger sind jedoch nur mit E-Autos von Tesla kompatibel. Fahrzeuge anderer Hersteller können an den Punkten nicht aufgeladen werden.

Ein ähnliches Angebot zur kostenlosen Installation von Chargern unterbreitet Tesla Restaurant- und Hotel-Betreibern im Rahmen seines Destination Charging Programms. Das Unternehmen bietet außerdem Gratis-Ladelösungen für Wohnanlagen. Unternehmen und Immobilienbesitzer können sich auf tesla.com um einen oder zwei kostenlose Charger bewerben. Die Installation kann im Anschluss nur von einem autorisierten Elektroinstallationsbetrieb durchgeführt werden.

