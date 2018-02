Wochenendangebote im Playstation Network

Skyrim, Resident Evil 7, Wolfenstein 2, Dishonored, WWE 2K18, Mortal Kombat X und WRC 7 sind aktuell deutlich günstiger.

Vergrößern Sony bietet viele Spiele für die PS4 an diesem Wochenende deutlich günstiger an. © playstation.com

Sony gewährt am Wochenende hohe Rabatte auf Spiele für die Playstation 4 . So kostet die Special Edition von "The Elder Scrolls V: Skyrim" statt knapp 60 Euro nur 21,99 Euro. Die VR-Version ist mit 44,99 Euro ebenfalls deutlich billiger als die bislang fälligen 70 Euro. Wer "Wolfenstein 2: The New Colossus" bislang verpasst hat, kann für 29,99 Euro zuschlagen, vorher kostete das Spiel knapp 70 Euro. Sehr preiswert ist darüber hinaus das Horrorspiel "Resident Evil 7": Anstelle von 50 Euro zahlen Gruselfans nur 24,99 Euro. Das Spiel lässt sich wahlweise am Fernseher oder noch eindringlicher per Playstation VR-Brille steuern. Wrestlingfans kommen hingegen mit "WWE 2K18" auf ihre Kosten. Die Standardversion kostet anstelle von 70 Euro nur 29,99 Euro.

Ebenfalls im Preis reduziert wurde die Sammlung "Dishonored: Complete Edition". Sie kostet anstelle von knapp 80 Euro nur noch 29,99 Euro. Rennspielfans kommen hingegen mit "WRC 7 FIA World Championship" auf ihre Kosten. Das Rallyespiel kostet derzeit nur 24,99 Euro anstelle der bislang aufgerufenen 59,99 Euro. Abgerundet werden die Angebote vom "Prügelspiel Mortal Kombat X", welches mit 14,99 Euro 62 Prozent weniger kostet als bisher. Die Angebote gelten bis zum 26. Februar 2018. Schnäppchenjäger sollten also schnell zuschlagen.

Playstation 4 Update 5.50 (Beta): Die Neuerungen