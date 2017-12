Auf Amazon bekommt man derzeit den iRobot Roomba 895 mit 180 Euro Preisnachlass. Der Roboter ist besonders wartungsfreundlich und lässt sich auch aus der Ferne per App starten.

Vergrößern WLAN-Saugroboter: iRobot Roomba 895 derzeit 180 Euro günstiger © iRobot

Der iRobot Roomba 895 Saugroboter ist derzeit für 469 Euro statt der UVP von 649 Euro auf Amazon erhältlich. Das ist aktuell der günstigste Preis für diesen Saugroboter, wie unser Preisvergleich zeigt.

Leistungsmerkmale



Der iRobot Roomba 895 kann per App und WLAN bedient werden. Sie können den Roomba also von unterwegs aus einen Reinigungsvorgang starten lassen, indem Sie ihm diesen Befehl per App schicken. Oder aber Sie lassen den Roboter nach einem von Ihnen festgelegten Plan reinigen. Der Roboter fährt selbstständig zur Ladestation, wenn sein Akku leer wird. Mit der mitgelieferten Dual Mode Virtual Wall können Sie außerdem Bereiche für die Reinigung sperren.

Der Roboter besitzt Gummi-Rollen anstelle klassischer Bürsten. Diese Gummirollen verschmutzen deutlich weniger schnell, der Roboter muss also seltener selbst gereinigt werden, als es bei Staubsaugrobotern mit konventionellen Bürsten der Fall ist.

Einschränkungen



Der iRobot Roomba 895 eignet sich aber nicht dafür mehrere Räume beziehungsweise ganze Etagen in einem Durchgang zu reinigen. Er setzt eine Reinigung nach einem notwendig gewordenen Aufladevorgang auch nicht mehr selbstständig fort. Außerdem erstellt der Roomba 895 keine Karte des gereinigten Bereichs. Diese Zusatzfunktionen bietet zum Beispiel der Roomba 980, der aber deutlich mehr kostet.

Allerdings stellt sich die Frage, ob man die Reinigungskarten wirklich benötigt. Wenn Sie einfach nur einen zuverlässigen Roboter suchen, der erfahrungsgemäß gründlich reinigt und den Sie gegebenenfalls auch per Fernzugriff von außerhalb der Wohnung starten lassen können, dann ist der Roomba 895 eine gute Lösung.



Im Lieferumfang sind enthalten: iRobot Roomba 895 Saugroboter (2 Jahre Garantie), Home Base Ladestation mit Netzkabel, Dual Mode Virtual Wall (2 Jahre Garantie, Batterien im Lieferumfang enthalten), 1x extra Filter und eine Bedienungsanleitung.



Kaufberatung smarte Staubsaugroboter



iRobot Roomba 980: Highend-Staubsaug-Roboter mit App im Test



Vorwerk Kobold VR 200 im Test: Saugroboter mit Steighilfe