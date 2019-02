Wir verlosen ein Surface Pro 6 im Wert von 1.220 Euro

Panagiotis Kolokythas

Wir möchten von Ihnen wissen: Was für ein Notebook-Typ sind Sie. Und verlosen zusammen mit Media Markt unter allen Teilnehmern ein Surface Pro 6.

Sponsored Post Vergrößern Wir verlosen ein Microsoft Surface Pro 6

Windows 10 ist ein Top-modernes Betriebssystem, welches dank seiner vielen Optimierungen eine besonders gute Figur auf Notebooks (mit oder ohne Touchscreen) macht. Mit Windows 10 sind besonders leichte und damit mobile Geräte möglich, die zudem eine hohe Akkulaufzeit bei möglichst hoher Geschwindigkeit bieten. Entsprechend groß ist die Vielfalt an Geräten, die mittlerweile von unterschiedlichsten Herstellern mit Windows 10 bereits ab 199 Euro und bis zu über 2.000 Euro erhältlich sind.



Gewinnspiel-Umfrage: Welcher Notebook-Typ sind Sie?

Aber welcher Notebook-Typ sind Sie eigentlich? Das möchten wir von Ihnen im Rahmen einer großen Umfrage wissen. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Surface Pro 6 mit Core i5 der 8.Generation, 256 Gigabyte großer SSD und 8 Gigabyte RAM im Wert von 1.220 Euro.

Sind Sie eher der preisbewusste Käufer? Oder legen Sie eher wert auf das Design und als Vielbeschäftigter auf eine möglichst lange Laufzeit? Mehr dazu weiter unten in diesem Beitrag. Und am Ende des Beitrags erfahren Sie dann, wie Sie beim Gewinnspiel mitmachen können.

Windows 10: Notebooks für Preisbewusste

Vergrößern Trekstor Surfbook A13B

Mobile Windows-10-Geräte gibt es bereits für unter 400 Euro. Auf eine schicke Optik und hochwertige Verarbeitung müssen Sie dabei nicht verzichten. Im Trekstor Surfbook A13B für 199 Euro steckt Intel Celeron Prozessor N3350, eine 64 Gigabyte große SSD und 4 GB RAM und Sie erhalten ein Jahresabo für Office 365 Personal. Für 295,99 Euro erhalten Sie mit dem Acer Aspire 1 ein Gerät mit Full-HD-Bildschirm, 64 GB SSD und 4 GB RAM. Beide Modelle kommen mit vorinstalliertem Windows 10 S, wodurch zunächst nur Apps aus dem Windows Store lauffähig sind, was für eine erhöhte Sicherheit und eine möglichst lange Akkulaufzeit sorgt. Mit einem Mausklick können Sie aber jederzeit zu Windows 10 Home wechseln und jede Win32-Anwendung installieren und nutzen.

Schlanker und vielseitiger ist dagegen das Lenovo Yoga 330 mit Intel Pentium Silver N5000 Prozessor, 128 Gigabyte SSD und 4 Gigabyte RAM. Dieses Gerät kostet dennoch nur 395 Euro.

Überblick: Drei Windows-10-Notebooks für Preisbewusste



Windows 10: Notebooks für Design-Liebhaber

Vergrößern Nicht nur leistungsstark, sondern auch sehr schick: Das Lenovo Yoga C930

Design-Liebhaber möchten ein ausdauerndes und leistungsstarkes mobiles Gerät, welches gleichzeitig auch noch eine gute Figur auf dem Schreibtisch im Büro oder dem Tisch unterwegs macht. Wie schick so ein Gerät aussehen kann, demonstriert Hewlett-Packard mit dem Pavillion 13, einem sehr dünnen Modell mit Intel Core i5 der 8. Generation, 512 Gigabyte SSD und 8 Gigabyte RAM. Für die Grafik ist der Intel UHD 620 zuständig. Der Preis: 799 Euro.

Microsoft Surface Laptop 2 wirkt auf den ersten Blick wie ein teures, edles Notebook, kostet aber nur 1.039 Euro. Es kommt mit einer schicken Alcantara-Tastatur, einem Intel Core i5 (8te Generation), einer 128 Gigabyte SSD und 8 Gigabyte RAM. Der Prozessor taktet dank Intels Turbo-Boost-Technik 2.0 mit bis zu 3,4 Gigahertz. Für die Grafik ist Intels UHD 620 Chip zuständig.

Klappbar und damit auch als Tablet verwendbar ist das LenovoYoga C930 für 2.099 Euro . In diesem Gerät werkelt Intels Core i7 Prozessor der 8. Generation, der mit bis zu 4 Gigahertz (Turbo-Boost) taktet. Top-Performance paart sich hier mit ästhetischem Design. Hinzu kommt eine mit 1 Terabyte üppig große SSD und satte 16 Gigabyte RAM.

Überblick: Drei Windows-10-Notebooks für Design-Liebhaber



Windows 10: Notebooks für Vielbeschäftigte

Als Vielbeschäftigter möchten Sie mit einem Notebook möglichst lange kabellos arbeiten und selbst anspruchsvolle Aufgaben möglichst schnell erledigen. Hier spielen also neben der Mobilität auch noch eine möglichst lange Akkulaufzeit bei möglichst hoher Performance eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung.

Vergrößern Das Surface Pro 6 von Microsoft

Microsoft selbst bietet hierzu mit dem Surface Pro 6 eine bewährt elegante Lösung an. Das Gerät lässt sich als starker Windows-10-Tablet oder per an gestöpselter Tastatur auch als normales Notebook verwenden. Über den Surface-Stift gelangen schnell und genau sowohl Notizen als auch Zeichnungen in das Gerät und mit 770 Gramm ist es besonders leicht. Das Surface Pro 6 für 1.219 Euro besitzt einen Intel Core i5 der 8. Generation, 256 Gigabyte SSD-Speicher und 8 Gigabyte RAM. Das hochauflösende Pixelsense-Touch-Display ist mit Corning Gorilla Glass geschützt.

Wer mit einem Full-HD-Display bereits zufrieden ist, sollte einen Blick auf das Asus UX331UAL für 1.099 Euro werfen. In diesem Modell steckt ein Core i7 der 8. Generation, der mit bis zu 4 Gigahertz taktet. Hinzu kommen 512 GB SSD-Speicher und 16 Gigabyte RAM. Im Dell XPS 13 9370 kommt zum hervorragenden Full-HD-Display noch eine schnelle Leistung. Auch hier in Form des Intel Core i7 der 8ten Generation. Hinzu kommen eine 512 Gigabyte SSD, 16 Gigabyte RAM und Intels HD Grafik 620. Der Preis: 1.555 Euro.

Überblick: Drei Windows-10-Notebooks für Vielbeschäftigte



Sie möchten ein Surface Pro 6 gewinnen? So machen Sie beim Gewinnspiel mit?

Wir haben Ihnen die unterschiedlichen Notebook-Typen vorgestellt. In der folgenden Umfrage möchten wir von Ihnen nun wissen: Welcher Notebook-Typ sind Sie? Als Belohnung für Ihre Mühe winkt unter der Umfrage die Möglichkeit, ein Surface Pro 6 im Wert von 1.219 Euro zu gewinnen! Mehr Details zu diesem Gerät finden Sie auf dieser Seite.





Hier nehmen Sie nach der Abstimmung am Gewinnspiel teil:

Teilnahmeschluss am Gewinnspiel ist Sonntag, der 24. Februar 2019, 23:59 Uhr. Der Gewinner wird zeitnah danach in diesem Beitrag und per Mail informiert.