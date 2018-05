Wir suchen einen Fachredakteur (w/m)

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Perfekt, denn wir suchen Verstärkung für unsere Redaktion!

Vergrößern Fachredakteur gesucht

COMPUTERWOCHE und CIO sind die führenden deutschsprachigen Medien für IT-Entscheider und IT-Manager in Unternehmen. Für die Berichterstattung in den Digital- und Print-Medien suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n



Fachredakteur für das Themengebiet Digitalisierung (m/w) - Vollzeit, unbefristet



Ihre Kernthemen sind beispielsweise IT-Sicherheit, Advanced Analytics, Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Blockchain und Internet of Things. Im täglichen Redaktionsalltag werden Sie dabei natürlich nicht allein gelassen, denn Sie verfassen in enger Zusammenarbeit mit dem Redaktions- und dem Content-Management-Team technische Fachbeiträge, Trendartikel und Reportagen, die in unserer klar definierten Zielgruppe für Interesse und Reichweite sorgen.



Weitere Aufgaben sind beispielsweise die Übersetzung relevanter englischsprachiger Fachbeiträge aus dem IDG-Netzwerk, die langfristige Pflege von relevanten Inhalten (SEO) oder der Besuch von Messen und Pressekonferenzen.



Wichtig ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen in unserem Haus. Freuen Sie sich auf nette Kollegen aus dem Event-Business, dem Marktforschungsteam oder dem Bereich Strategic Marketing Services.



Wir bieten Ihnen spannende Verlagsarbeit in einem internationalen Umfeld, flache Hierarchien mit hoher unmittelbarer Verantwortung für den Einzelnen und – nicht zu verachten - ein kollegial-respektvolles Arbeitsklima!



Klingt spannend? Hier finden Sie die komplette Stellenausschreibung .



Und sollten wir Sie schon jetzt überzeugt haben, dann senden Sie doch einfach Ihre Bewerbungsunterlagen (vorzugsweise per PDF) jetzt gleich an:

Marion Richtmann

mrichtmann@idg.de

IDG Business Media GmbH

Lyonel-Feininger-Str. 26, 80807 München, Telefon 089/ 360 86 – 246