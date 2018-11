Windows-Kernel enthielt Code-Zeilen gegen Gamma-Strahlen

Es klingt wie ein Scherz, ist aber offensichtlich erst gemeint: Für kurze Zeit gab es im Kernel von Windows einige aktive Code-Zeilen, die verhindern sollten, dass Gamma-Strahlen den Cache des Prozessors beeinträchtigen. Das verriet Raymond Chen, der seit Jahrzehnten als Windows-Programmierer für Microsoft arbeitet, in seinem Blog The Old New Thing. Chen bildet den Code in seinem Blogeintrag ab:

; ; Invalidate the processor cache so that any stray gamma ; rays (I'm serious) that may have flipped cache bits ; while in S1 will be ignored. ; ; Honestly. The processor manufacturer asked for this. ; I'm serious. ; invd