Windows 10 Version 1809 ist auf der Zielgeraden

Microsoft hat von Windows 10 Version 1809, also vom kommenden Herbst-Update von Windows 10 (Codename Redstone 5), eine neue Build fertiggestellt: 10.0.17751.1. Damit dürften wohl keine neuen Funktionen mehr dazu kommen.

Vergrößern Windows 10 Redstone 5 alias Windows 10 Version 1809 © Microsoft

Microsoft hat von Windows 10 Version 1809, also vom kommenden Herbst-Update von Windows 10 (Codename Redstone 5), am 28. August 2018 eine neue Build fertiggestellt. Deren Buildnummer lautet 10.0.17751.1, wie Buildfeed zu dem Leak schreibt.

Dass nur noch eine "1" hinter dem letzten Punkt steht, soll ein Hinweis darauf sein, dass Redstone 5 faktisch fertiggestellt ist und zumindest keine neuen Funktionen mehr dazu kommen werden, wie in den Kommentaren auf Buildfeed erläutert wird.

Um den Release-to-Manufacturing (RTM), also um die finale Version, soll es sich bei Windows 10 Version 1809 10.0.17751.1 (rs5_release.180828-1428) aber noch nicht handeln. Mit dem RTM sei erst in 15 bis 20 Tagen zu rechnen, wie es in den Kommentaren gerüchteweise heißt. Bis dahin muss noch getestet werden.

Die ersten Builds von Redstone 5 stammten von Februar 2018. Mit der finalen Version von Redstone 5 wird im Oktober 2018 gerechnet, auch wenn die finale Version im September 2018 – daher die Versionsnummer 1809 – fertiggestellt wird. Um den 9. Oktober 2018 könnte Microsoft das Herbst-2018-Update für Windows 10 Version 1809 freigeben.

Das 2019 erscheinende Frühjahrs-Update scheint erstmals nicht unter dem Codenamen Redstone entwickelt zu werden, sondern von Microsoft als "19H1" bezeichnet zu werden. Die Versionsnummer dürfte dann aber 1903 sein, weil die finale Version im März 2019 fertiggestellt werden dürfte. Mit Windows 10 Version 1809 erhält der Explorer unter anderem ein dunkles Theme und Tabs. Hinzu kommen neue Funktionen für Gamer, eine aufgepeppte Zwischenablage und die neue App Your Phone, mit der Smartphones mit Windows 10 gekoppelt werden können.

Alle bisher erschienenen Versionen von Windows 10 im Überblick:

* Windows 10 Version 1507: Erste Windows-10-Version im Juli 2015

* Windows 10 Version 1511: November-Update 2015

* Windows 10 Version 1607: Anniversary-Update

* Windows 10 Version 1703: Creators Update

* Windows 10 Version 1709: Fall Creators Update

* Windows 10 Version 1803: Windows 10 April 2018 Update

* Windows 10 Version 1809: Windows 10 Oktober 2018 Update (vermutlich)

* Windows 10 Version 1903: Windows 10 Frühlings-Update 2019 (vermutlich)



