Windows 10 Version 1703: Support endet am 9. Oktober 2018

Windows-10-Anwender werden intensiver aufgefordert, dass April-Update zu installieren. Möglichst bis zum 9. Oktober. Ein wichtiger Stichtag.

Vergrößern Microsoft Store fordert zur Installation des April-Updates auf

Microsoft erhöht die Intensität, mit der Windows-10-Nutzer zum Update auf die April-Version aufgefordert werden. Wer noch eine alte Windows-10-Version verwendet, erhält nun auch im Microsoft Store einen Hinweis darauf, dass eine aktuellere Version existiert. "Join the millions of people who are up to date", heißt es in der englischsprachigen Mitteilung im deutschsprachigen Microsoft Store.

Ein Klick auf die Kachel im Microsoft Store führt zu dieser Microsoft-Website. Auch hier werden die Nutzer darüber informiert, dass sie eine veraltete Windows-10-Version verwenden und welche Vorteile die Installation von Windows 10 April 2018 Update (Windows 10 Version 1803).

Englischsprachige Windows-10-Nutzer berichten, dass Microsoft bei Ihnen zur Installation des April-Updates bis zum 9. Oktober 2018 auffordert. Das hat einen wichtigen Grund, denn am 9. Oktober 2018 endet der Support für Windows 10 Version 1703, also das im April 2017 erschienene Creators-Update für Windows 10.

Microsoft veröffentlicht für Windows 10 jedes Jahr zwei Featureupdates, jeweils im Frühjahr und Herbst. Jede Windows-10-Version erhält nach Ende der Verfügbarkeit jeweils noch 18 Monate lang Qualitätsupdates. In dieser Zeit sollten Nutzer also zur zweitaktuellsten oder aktuellsten Version wechseln. Welche WIndows-10-Version Sie verwenden, erfahren Sie nach Eingabe von Winver unten rechts im Eingabefeld neben dem Startbutton.

Hier die Lebenszyklen für alle bisherigen Windows-10-Versionen:

Windows 10 Version Start-Datum Support-Ende Windows 10 Version 1803 30. April 2018 12. November 2019 Windows 10 Version 1709 17. Oktober 2017 9. April 2019 Windows 10 Version 1703 5. April 2017 9. Oktober 2018 Windows 10 Version 1607 2. August 2016 10. April 2018 Windows 10 Version 1511 10. November 2015 10. Oktober 2017 Windows Version 1507 29. Juli 2015 9. Mai 2017

