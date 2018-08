Windows 10: Update stopft Intel-Lücke und beschleunigt AMD-CPUs

Microsoft stellt neue Sammel-Updates für Windows 10 zum Download bereit. Hier die Details zu den Verbesserungen.

Vergrößern Windows 10: Neues kumulative Update erhöht Build-Nummer

Zum Patch-Day im August hat Microsoft auch neue kumulative Updates für Windows 10 veröffentlicht. Die Sammel-Updates sind für nahezu alle Windows-10-Versionen verfügbar. Wichtigste Änderung: Die Updates integrieren in Windows 10 den Schutz vor der neu bekannt gewordenen Intel-CPU-Sicherheitslücke Foreshadow/L1TF. Mehr zu der Sicherheitslücke finden Sie in diesem Beitrag.

In dem Zusammenhang wird erneut deutlich, wie wichtig es ist, regelmäßig über Windows Update alle für Windows 10 (oder frühere Windows-Versionen) verfügbaren Updates zu installieren. Wer das neue Update noch nicht installiert hatte, war bereits geschützt vor den Intel-CPU-Lücken Spectre und Meltdown und damit auch weniger gefährdet durch Foreshadow.

In den Veröffentlichungsnotizen zu den neuen Updates weist Microsoft darauf hin, dass die Juni-2018- und Juli-2018-Updates bei einigen AMD-Systemen für eine erhöhte CPU-Auslastung und damit für ein niedrigere Performance gesorgt hatten. Dieses Problem wird nun mit dem August 2018 Sammel-Update behoben. Betroffen waren Systeme, in denen die 15te oder 16te Generation der AMD-CPUs steckt. Grund waren die AMD-Microcode-Updates zum Schutz vor Spectre Variante 2.

Außerdem werden diverse andere kleinere und größere Fehler behoben. Unter anderem der Bug, durch den Internet Explorer und Microsoft Edge den Tag preload = "none" nicht unterstützten. Hinzu kommen Updates in vielen Windows-Komponenten. Nutzer mobiler Geräte dürfen sich auch freuen, wenn bei ihnen die Akku-Laufzeit nach der Installation von Windows 10 April 2018 Update gesunken war: Das Update verbessert die Akku-Laufzeit, in dem der Energieverbrauch verringert wird.

Konkret sind die Sammel-Updates für Windows 10 für folgende Versionen verfügbar. Außerdem haben wir angegeben, wie sich die Build-Nummer nach der Installation des Updates erhöht und wo Sie das neue kumulative Update auch manuell herunterladen können:

Windows 10 Version 1803 (April 2018 Update): Build-Nummer erhöht sich von 17134.191 auf 17134.228 -> manueller Download