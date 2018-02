Windows 10: Spieler sollten neue Versionen verwenden

Seit der Veröffentlichung im Juli 2015 hat Windows 10 schon mehrere Updates erhalten, die zum Teil große Veränderungen am Betriebssystem vornehmen und neue Funktionen eingeführt haben. Nicht aktualisierte Versionen könnten demnächst allerdings Probleme machen. So schrieb der von der Xbox-Sparte als „Major Nelson“ bekannte Microsoft-Manager Larry Hryb über Twitter, dass es mit älteren Versionen des Betriebssystems Windows 10 ab Mitte Februar Probleme mit der Xbox-App undmit Xbox-Live-Spielen geben könnte. Hierbei ist allerdings ausschließlich von den Microsoft-Spielen die Rede. Inwieweit andere Plattformen davon betroffen sind, geht aus dem Tweet nicht hervor.

PSA: PC gamers on early versions of Windows 10 (~2015) may encounter difficulty logging into the Xbox app or Xbox Live games on Windows starting in mid-February. Click here https://t.co/VM9FxCdKM2 to learn how to update @Windows + avoid interruptions