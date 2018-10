Windows 10 Oktober-Update: Neu-Veröffentlichung rückt näher

Microsoft liefert an Tester eine neue Vorabversion von Windows 10 Oktober 2018 Update. Die gröbsten Bugs wurden behoben.

Vergrößern Windows 10 Oktober 2018 Update

In Kürze könnte die Verbreitung des Windows 10 Oktober 2018 Updates neu starten. Microsoft liefert an die Windows Insider aktuell die Build 17763.104 des Updates aus, in der zahlreiche Bugs behoben wurden. Das Windows 10 Oktober 2018 Update wurde zunächst Anfang Oktober an die ersten Nutzer ausgeliefert. Viele Nutzer meldeten allerdings ein Verschwinden der eigenen Dateien nach dem Update, weswegen Microsoft die Auslieferung stoppte.

Der Stopp-Bug wurde schon mit einer früheren Vorabversion behoben, dennoch hat Microsoft noch nicht mit der erneuten Auslieferung des Oktober-Updates begonnen. Ein Grund dafür dürfte sein, dass vorher noch weitere Bugs behoben werden sollten. Ein Blick in die Veröffentlichungsnotizen für Build 17763.104 verstärkt diese Vermutung: Mit der neuen Version wird ein Bug im Task-Manager behoben, der mit Windows 10 Oktober 2018 Update eingeführt worden war und über den wir in diesem Beitrag berichtet hatten.

Mit Build 17763.104 werden aber noch weitere Fehler des Oktober-Updates behoben. Darunter Treiber-Kompatbilitätsprobleme und Edge-Abstürze und Bugs beim Einsatz von Antiviren-Software und Virtualisierungsprodukten von diversen Herstellern. Microsoft bezeichnet Windows 10 October 2018 Update Build 17763.104 (KB4464455) daher auch als kumulatives Update für Windows 10 Oktober 2018 Update. Windows Insider erhalten es sowohl über den "Slow"- als auch den "Release Preview"-Ring.

Weitere Infos zum Windows 10 Oktober 2018 Update finden Sie in den folgenden Beiträgen:

Windows-10-Panne: Microsoft findet Grund und will verlorene Dateien retten



Jetzt verfügbar: Windows 10 Oktober 2018 Update - alle Neuerungen und Verbesserungen

Microsoft stoppt Windows 10 Oktober 2018 Update für Alle

Windows 10 Oktober-2018-Update: 5 coole Neuerungen

Windows 10 Oktober 2018 Update: Task-Manager hat einen Bug