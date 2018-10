Windows 10 Oktober 2018 Update: Nutzer klagen über Datenverlust

Es gibt Berichte von Nutzern, die nach dem Windows 10 Oktober 2018 Update ihre Daten verloren haben.

Vergrößern Windows 10 Oktober 2018 Update

Die Auslieferung von Windows 10 Oktober 2018 Update (Windows 10 Version 1809) hat begonnen und nicht bei allen Nutzern verläuft die Aktualisierung des Betriebssystems ohne Probleme. Im offiziellen Windows-10-Forum finden sich etwa Beiträge - wie hier - von Nutzern, die nach dem Wechsel zu Windows 10 Oktober 2018 Update alle ihre persönlichen Daten verloren haben. Also den Inhalt der Ordner Eigene Dateien, Musik, Videos und Bilder.



Dem rege diskutierten Thread ist zu entnehmen, dass nach dem Update auf Windows 10 Version 1809 der Inhalt des Ordners für persönliche Dokumente komplett gelöscht worden sei. In einem konkreten Fall habe ein Nutzer dadurch über 220 Gigabyte an persönlichen Dokumenten, Fotos, etc. im Ordner "Eigene Dateien" verloren. Auch viele weitere Nutzer berichten über das Problem, welches sowohl bei Festplatten als auch SSDs auftauche.

Der Nutzer, der den Thread angelegt hat, beklagt sich mit den Worten: "Ich habe gerade mein Windows mit dem Oktober-Update (10, Version 1809) aktualisiert, es hat alle meine Dateien (etwa 220 GB) gelöscht. Das ist unglaublich, ich benutze Microsoft-Produkte seit 1995 und so etwas ist mir noch nie passiert.." Sein "Eigene Dateien"-Ordner für den von ihm genutzten Nutzer-Account sei noch auf der Festplatte vorhanden, allerdings komplett leer.

Die genauen Ursachen für das Problem sind nicht bekannt. Es lässt sich auch derzeit nicht abschätzen wie viele Nutzer konkret betroffen sind.

Es gibt Nutzer, die von dem Problem betroffen waren und erklären, ihre gelöschten Daten mit dem Gratis-Tool Recuva gerettet zu haben. Wichtig dabei ist: Das Tool sollte sofort installiert und ausgeführt werden, nachdem Windows 10 Version 1809 sich installiert hat und der Verlust der persönlichen Dateien bemerkt wurde.



So schützen Sie sich

Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie vor dem Update auf Windows 10 Version 1809 sicherheitshalber ein Backup des Ordners Eigene Dateien erstellen. Übertragen Sie den Inhalt auf eine externe Festplatte, einen ausreichend großen USB-Stick oder lagern Sie die Dateien bei einem Cloud-Speicher-Anbieter aus. Ohnehin sollten persönliche Dateien regelmäßig extra gesichert werden, weil immer ein Datenverlust aufgrund einer defekten Festplatte oder SSD droht.

Lesetipp: So bringen Sie ihre persönlichen Daten in Sicherheit



Windows 10 Oktober-2018-Update: 5 coole Neuerungen