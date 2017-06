Windows 10: Neuerungen-Feuerwerk mit Build 16226

In Windows 10 Insider Preview Build 16226 steckt wieder eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen. Die Details.

Vergrößern Frisch erschienen: Windows 10 Insider Preview Build 16226 © Microsoft

Die Windows-10-Entwickler sind weiterhin äußerst fleißig: Mit Windows 10 Insider Preview Build 16226 erhalten Windows Insider ab sofort eine neue Vorabversion, die eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen an Bord hat. Damit setzt sich der Trend fort, denn bereits Build 16215 vor knapp zwei Wochen führte viel Neues ein. Microsoft wird im Herbst das große Windows 10 Fall Creators Update veröffentlichen und damit die Neuerungen dann an alle Windows-10-Nutzer ausliefern. Vorher dürfen die Windows Insider die Neuerungen durchtesten und die Entwickler mit wertvollem Input über die in Windows 10 integrierte Feedback-Hub-App versorgen.

Microsoft Edge wird immer besser

Zu den Neuerungen bei Microsoft Edge gehört die Möglichkeit, die Einstellungen und Cookies von Chrome zu importieren. Der "X"-Button bei Tabs sollte nun auch dann funktionieren, wenn der Website-Betreiber versucht, durch Tricks ein Schließen seiner Seite zu verhindern.

Vergrößern Per Cortana können Begriffe aus Epub-Dokumenten nachgeschlagen werden © Microsoft

Werden Epub-Dokumente oder -Bücher in Edge geöffnet, dann darf nun eine Textpassage markiert und die "Frag Cortana"-Funktion im Kontextmenü ausgewählt werden, um beispielsweise einen Begriff in Cortana nachschlagen zu lassen. Wer einen Rechner mit Stifteingabe verwendet, darf nun auch Textpassagen in Epub-Dokumenten seine Notizen hinzufügen. Bei allen Büchern aus dem Windows Store werden der Lesefortschritt, Lesezeichen und Notizen über alle Windows-10-Geräte hinweg synchronisiert.

Die in Edge gespeicherten Favoriten werden (nun endlich) in einer Baumstruktur angezeigt. Das erleichtert die Verwaltung und das Ablegen neuer Favoriten immens. Außerdem darf nun (ebenfalls endlich!) die URL eines bereits gespeicherten Favoriten geändert werden.

Vergrößern Windows 10 unterstützt nun Emoji 5.0 © Microsoft

Unterstützung für Emoji 5.0

Eben erst wurde der Unicode Standard 10.0 offiziell vorgestellt und Windows 10 unterstützt diesen ab Build 16226. Inklusive des dazugehörigen Emoji 5.0, der eine Reihe neuer Emojis mitberingt, darunter einen kotzenden Smiley. Hinzu kommen auch diverse Emojis aus dem Bereich "Lebensmittel", wie etwa Broccoli oder Steak. Zusätzlich wurden auch eine Reihe existierender Emojis aktualisiert und sehen nun etwas peppiger aus.

In der virtuellen Tastatur wurde das Emoji-Panel um eine Suchfunktion für Emojis erweitert. Wer beispielsweise "Kaufe Blumen" eingibt, erhält eine Übersicht über die zum Satz passenden Emojis. Hier fordert Microsoft ebenfalls alle Tester dazu auf, neue Suchbegriffe vorzuschlagen, die berücksichtigt werden sollten.



Onedrive: Comeback einer beliebten Funktion

Eine unter Windows 8 beliebte aber mit Windows 10 gestrichene Funktion von Onedrive kehrt zurück. Microsoft hatte dies bereits im September 2016 angekündigt und setzt dieses Versprechen nun um. Die Rede ist von den OneDrive Platzhaltern (oder im englischen Original: Onedrive Placeholders). Über diese Platzhalter-Funktion konnte in Windows 8 (und Windows.8.1) im Datei-Explorer und allen Anwendungen der komplette Inhalt von Onedrive in der Cloud angezeigt werden, ohne dass dabei die Dateien auf dem Rechner gespeichert werden mussten. Bei Bedarf konnten die gewünschten Dateien automatisch lokal heruntergeladen werden und ein grüner Haken im Icon der Datei signalisierte dann, dass die Datei sich auch lokal auf dem Rechner befand.



Mit Windows 10 Build 16226 wird die Funktion wieder eingeführt und trägt nun den Namen "OneDrive Files On-Demand". Microsoft verspricht, dass die neue Funktion viel besser als "OneDrive Placeholders" ist. Neu hinzu kommt auch ein neues Hinweisfenster, welches immer dann eingeblendet wird, wenn der Nutzer auf eine bei einem Cloud-Speicherdienst abgelegte Datei zugreift und diese aus diesem Grund heruntergeladen werden muss. Über den Dialog kann der Nutzer den Download auf Wunsch abbrechen. Das betrifft nicht nur Interaktionen mit Onedrive, sondern mit allen Cloud-Speicherdiensten.

Windows 10 Insider Preview Build 16226: Weitere Neuerungen und Änderungen