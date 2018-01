Windows 10: Netflix-App erhält praktische Funktion

Netflix bietet die neue Version seiner Windows-10-App im Microsoft Store an. Sie besitzt eine Neuerung.

Vergrößern Die Netflix-App für Windows 10 ist in einer neuen Version verfügbar

Netflix spendiert seiner Windows-10-App ein weiteres Update. Seit dem Wochenende ist hier über den Microsoft Store die Version 6.47.232.0 der Netflix-App verfügbar. Die wichtigste Neuerung: Beim Start der Wiedergabe einer Serien-Episode kann der Rückblick und/oder das Intro per Button-Klick übersprungen und so gleich in die Handlung der Episode gesprungen werden. Das spart Zeit beim Ansehen von Serien.

Viele Nutzer berichten außerdem, dass die Offline-Funktion der Netflix-App sich über die vergangenen Wochen verbessert habe. Über diese Funktion können Filme und Serien-Episoden vorab heruntergeladen und dann unterwegs auch ohne Internet-Verbindung betrachtet werden. Die Mobil-Versionen der Netflix-App für iOS und Android bieten diese Funktion auch schon seit einiger Zeit.

