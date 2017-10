Windows 10 Herbst-Update per Trick früher zum Download

Über einen Trick können Sie das Windows 10 Herbst-Update bereits jetzt direkt von Microsoft erhalten und installieren.

Vergrößern Windows 10 Fall Creators Update früher herunterladen - so geht´s.

Das Windows 10 Fall Creators Update steht in den Startlöchern und wird ab dem 17. Oktober in mehreren Wellen an alle Windows-10-Nutzer ausgeliefert. Mit dem Herbst-Update erhöht erhöht sich die Versionsnummer von Windows 10 auf Version 1709 und die Build-Nummer auf 16299.15. Die finale Version des Herbst-Updates kann bereits seit einigen Tagen in Form einer ESD-Datei heruntergeladen werden. Zur Installation muss diese aber erst relativ mühsam in eine ISO-Datei umgewandelt werden. Der Umweg ist nicht mehr nötig, denn mit einem Trick können nun auch die Setup-ISO-Dateien von Windows 10 Herbst-Update direkt von Microsoft heruntergeladen werden.

Windows-Profi Rafael Rivera meldet per Twitter den Fund zweier neuer, interessanter Downloads auf dem Download-Servern von Microsoft. Zum einen findet sich dort bereits eine neue Version des Media Creation Tools von Microsoft, mit dem Nutzer einfach Setup-Medien für Windows 10 erstellen können. Diese neue Version wird noch nicht über die offizielle Website zum Media Creation Tool verbreitet. Der zweite interesse Download ist Datei products_20171005.cab, mit deren Hilfe man dem Media Creation Tool die Anweisung geben kann, Windows 10 Fall Creators Update herunterzuladen.

Und das geht so (Hinweis: Beide Downloads liegen auf Servern von Microsoft):

Laden Sie die neue Version des Media Creation Tools von Microsoft hier herunter.

Laden Sie die Datei products_20171005.cab hier herunter.

Kopieren Sie beide Dateien (MediaCreationTool.exe und products_20171005.cab) in das gleiche Verzeichnis.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf products_20171005.cab und benennen Sie die Datei in products.cab um.

Starten Sie die Windows Powershell mit Admin-Rechten (heben Sie dazu "Powershell" im Eingabefeld unten links ein und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf "Windows PowerShell" und wählen "Als Administrator ausführen" aus.

In der Powershell wechseln Sie nun in das Verzeichnis, in dem Sie sich die beiden oben genannten Dateien befinden.

Vergrößern Dieser Befehl muss in der PowerShell eingegeben werden

Geben Sie in der Powershell nun den Befehl .\MediaCreationtool.exe /selfhost ein.

Das Media Creation Tool startet nun in einer Variante, in der Windows 10 Fall Creators Update heruntergeladen wird.

Bestätigen Sie die Lizenzbedingungen und wählen Sie aus, ob der aktuelle Rechner direkt aktualisiert oder ein Installationsmedium erstellt werden soll.

Vergrößern Das Windows Media Creation Tool von Microsoft

Wenn Sie "Installationsmedium erstellen" auswählen, können Sie anschließend die gewünschte Sprach-Version, Windows-10-Variante (Home, Pro) und Architektur (32-Bit, 64-Bit) auswählen. Danach können Sie entscheiden, ob ein bootfähiger USB-Stick oder eine bootfähige DVD mit Windows-10-Setup erstellt werden soll oder einfach nur die ISO-Datei auf die lokale Festplatte heruntergeladen werden soll.

Nun ist etwas Geduld gefragt: Der Download der 64-Bit-Version von Windows 10 Fall Creators Update liegt bei 3,8 Gigabyte. Die ISO ist damit knapp 200 Megabyte großer als die Vorgängerversion Windows 10 Version 1703.

Alle Neuerungen des Windows 10 Fall Creators Update stellen wir Ihnen ausführlich in diesem Beitrag vor.