Windows 10: Gratis-Tool stoppt Spiele-Ruckler

Spiele unter Windows 10 ruckeln häufig? Dieses Gratis-Tool verspricht Abhilfe. So funktioniert es.

Vergrößern Intelligent Standby List Cleaner (ISLC) soll Spiele flüssiger machen

Wenn Spiele unter Windows 10 ruckeln, dann kann das viele Gründe haben. Das Gratis-Tool Intelligent Standby List Cleaner (ISLC) ist kürzlich in der Version 1.0.1.0 (Beta) erschienen und sorgt im Hintergrund dafür, dass der Arbeitsspeicher regelmäßig aufgeräumt wird. Das portable Tool muss nicht installiert werden und läuft also direkt nach dem Download. Achten Sie nur darauf, dass alle drei Dateien in der gepackten Datei in einen Ordner entpackt werden und starten Sie das Tool dann mit dem Aufruf von Intelligent standby list cleaner ISLC.exe.

Entwickelt wird ISLC von den Machern des beliebten Grafikkarten-Treiber-Deinstallations-Tools Display Driver Uninstaller (DDU).

Intelligent Standy List Cleaner verfolgt im Hintergrund, welche Anwendungen sich im Standby befinden. Sobald die Anwendungen im Standby zu viel Hauptspeicher belegen (standardmäßig über 1 Gigabyte) und auf dem System zu wenig freier Speicher verfügbar ist (standardmäßig unter 1 Gigabyte), beendet das Tool die im Standby befindlichen Anwendungen und räumt damit den Speicher auf, wodurch ihn aktive Programme (oder Spiele) für ihre Zwecke benutzen können. Über Eingabefelder können die Standard-Schwellenwerte auch angepasst werden.

Über einen Klick auf den Button "Purge Standby list" kann das Beenden der Standby-Programme auch manuell durchgeführt werden. Aktivieren Sie den Haken bei "Start minimized", um das Tool minimiert in der Taskleiste ablaufen zu lassen.



Intelligent Standby List Cleaner (ISLC) unterstützt Windows 10 ab Creators Update (Windows 10 Version 1703). Seit der Version 1.0.1.0 wird auch Windows 7 unterstützt. Bei dem Tool handelt es sich um eine Beta, die regelmäßig aktualisiert wird. Entsprechend sind die Entwickler auch auf Feedback der Nutzer angewiesen. Wer die Weiterentwicklung unterstützen möchte, kann dem Projekt auch eine Spende zukommen lassen.

