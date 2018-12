Windows 10 bekommt neue Icons - erster Blick

Profi IT

Alle Microsoft-Produkte bekommen neue Icons. Los geht es mit Windows 10. Ein erster Blick auf die neuen Icons ist schon möglich.

Vergrößern Hier erhascht man einen Blick auf die neuen Icons in Windows 10. © https://www.youtube.com/watch?v=YplAU5myNP4

Microsoft wird das neue Icon-Design, das der Konzern erstmals für Office 365 vorgestellt hat, offensichtlich auf alle Microsoft-Produkte ausdehnen. Das verriet Jon Friedman, der bei Microsoft für das Office-Design verantwortlich ist, eher beiläufig in einem Kommentar unter seinem Blogpost zu den neuen Office-Icons. Somit wird also auch Windows 10 ein neues Icon-Design bekommen, das sich am bekannten Fluent Design orientiert.

Microsoft muss die neuen Icons aber erst in allen Farb- und Größen-Zusammenhängen testen. Es dürfte also noch etwas dauern, bis auch Windows 10 die neuen Icons erhält. Möglicherweise ist es ja mit dem nächsten großen Windows-Update im Frühjahr 2019, dem Windows 10 19H1 , bereits so weit. Oder es dauert eben noch länger.

Für die Windows-Icons gilt das Gleiche wie für die Office-Icons: Sie wurden teilweise schon lange nicht mehr aktualisiert und an den modernen Design-Geschmack angepasst. Bei Office war die letzten Design-Anpassung 2013, bei Windows sind einige Altlasten sogar noch älter.

Vergrößern So sehen die neuen Office-Icons aus. © Jon Friedman

Eine erste Vorstellung darauf, wie die neuen Windows-10-Icons aussehen könnten, bekommt man, wenn man sich die neuen Office-Icons anschaut, die Friedman hier vorstellt. Und vor allem im Video zu den neuen Icons für Office 365 wird man fündig: Hier erhascht man - wie Windows-Experte Paul Thurrot entdeckt hat - quasi als Dreingabe einen Blick auf die neuen Icons in Windows 10. Im Windows-Startmenü sieht man unter anderem die neuen Icons von Photos, Mail und Calendar sowie File Explorer (also immer die englischsprachigen Versionen).



