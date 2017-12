In unserem neuen Sonderheft Windows 10.4 Schritt für Schritt 2/2018 zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie die neuen Windows-Funktionen nutzen, in den Genuss des Gratis-Updates kommen und Ihr System schützen. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern Windows 10.4 Schritt für Schritt 2/2018: Sonderheft jetzt am Kiosk

Microsoft aktualisiert sein Betriebssystem Windows in regelmäßigen Abständen. Die aktuelle Version jetzt schon zum vierten Mal. Deshalb trägt die neue Schritt-für-Schritt-Ausgabe den Zusatz „10.4“. Mit dem Update bekommt Ihr Windows neben optischen Verbesserungen auch viele neue Funktionen – etwa für den Viren- und Malwarescanner Defender oder den Internetbrowser Edge. Wie Sie sie die Neuerungen praktisch einsetzen, zeigen wir Ihnen im Heft in detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Dazu gibt es jede Menge Software auf der Heft-DVD. Unter den mehr als 150 Programmen finden Sie zehn Vollversionen, mit denen Sie Ihr neues Windows schützen, sichern und weiter optimieren können. Windows 10.4 Schritt für Schritt 2/2018 - jetzt am Kiosk.

Das sind die Themen im neuen Sonderheft

Der Einstieg in Windows 10

Windows 10 Fall Creators Update im Überblick



Wichtige Fragen und Antworten zu Windows 10



Vorinstallierte Windows-Version sichern



Windows 10 durch Updates aktuell halten



Neuheiten in Windows 10

Mit dem Edge-Browser schnell und sicher surfen



Benachrichtigungen im Info-Center empfangen



Mehrere Desktops für Ihre Programme nutzen



Zeit mit der Cortana-Sprachassistentin sparen



Mit Videoremix Foto- und Videoshows erzeugen



Datenabgleich mit dem Onedrive-Onlinespeicher



Mit Paint 3D einfach dreidimensional zeichnen



Alle wichtigen Tastaturbefehle für Windows 10



Windows 10 anpassen

Monitorauflösung und Schriftgröße optimieren



Nützliche Einstellungen für mehr Bedienkomfort



Mit der Windows-Suche alle Daten wiederfinden



Die Taskleiste an Ihre Bedürfnisse anpassen



Kinder- und Jugendschutz einrichten



Die Sicherheitsfunktionen

Windows Defender Security Center im Überblick



PC mit dem Windows Defender virenfrei halten



Windows 10 mit der Defender Firewall schützen



Auf dem PC gelöschte Dateien wiederherstellen



Übermittlung persönlicher Daten einschränken



Windows 10 mit den Reparaturwerkzeugen retten



Die wichtigsten Einstellungen

In Windows 10 über das WLAN online gehen



Startmenü nach Ihren Wünschen anpassen



Desktop-Hintergrund und Farbschema wählen



Vom Microsoft-Konto zum lokalen Konto wechseln



Alternativen zur Passwortanmeldung am PC



Drucker unter Windows 10 einrichten



So wird die Kontakte-App zu Ihrem Adressbuch



Mail-App einrichten und Nachrichten versenden



Windows-Apps aus dem Microsoft-Store laden



Desktop-Programme installieren und entfernen



Software auf Heft-DVD

10 Vollversionen für PCs mit Windows 10.4

150 Top-Programme für Windows 10.4



