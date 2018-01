Whatsapp veröffentlicht App für Unternehmen

Profi IT

Die neue kostenlose Whatsapp-Business-Android-App soll Unternehmen die Kom-munikation mit ihren Kunden erleichtern.

Vergrößern Whatsapp Business erscheint in Kürze weltweit im Play Store. © WhatsApp

Nach ersten Testläufen im Sommer hat Whatsapp in dieser Woche die neue App Whatsapp Business veröffentlicht . Die Software steht ab sofort im Play Store zum kostenlosen Download bereit – vorerst allerdings nur für Nutzer in den USA, Großbritannien, Mexiko, Italien und Indonesien. Für weitere Länder soll die App in den nächsten Wochen bereitstehen.

Whatsapp Business richtet sich an kleine Unternehmen, die über den Messenger mit ihren Kunden kommunizieren wollen. Dafür hat Whatsapp Unternehmensprofile eingeführt. Hier können Firmen Daten wie eine Unternehmensbeschreibung, Geschäfts- und E-Mail-Adresse sowie einen Link zu ihrer Website hinterlegen. Ähnlich wie bei Facebooks Seiten-Manager bietet Whatsapp unterschiedliche Nachrichten-Tools für automatisierte Schnellantworten, Begrüßungsnachrichten oder Abwesenheitsnachrichten. Ebenfalls enthalten sind Nachrichten-Statistiken, die beispielsweise die Zahl der gelesenen Nachrichten anzeigen.

Unternehmens-Accounts werden speziell gekennzeichnet, um sie von privaten Accounts zu unterscheiden. Die Freischaltung als bestätigter Unternehmens-Account ist für ausgewählte Firmen möglich, wenn die Telefonnummer des Accounts mit der des Unternehmens übereinstimmt. Mit Firmen-Accounts können bekannte Whatsapp-Funktionen wie das Blockieren von Nummer und das Melden von Spam-Nachrichten ebenfalls genutzt werden.